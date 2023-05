Sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di Batman – Il Ritorno, diretto da Tim Burton e che ha avuto un ottimo successo nelle sale, grazie anche alla presenza di Michael Keaton nel ruolo dell’Uomo pipistrello. Per celebrare degnamente il film il Gruppo LEGO ha annunciato oggi un nuovo set che va ad ampliare ulteriormente la Collezione LEGO Batman.

Si tratta di LEGO Batcave – Shadow Box, sviluppato in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e DC Comics. Si tratta di un prodotto che farà impazzire i più grandi, quelli che hanno amato la Batmobile più bella che sia stata realizzata (quella del 1989) ma anche i più piccoli, che con questo set potranno giocare grazie alla struttura del set.

LEGO Batcave – Shadow Box

Il set infatti ricostruisce la mitica Batcaverna, il rifugio segreto di Batman, nella forma di una scatola da esposizione con il logo più famoso nel mondo dei fumetti. la scatola si apre per rivelare una riproduzione accurata della caverna, con i tantissimi gadget a disposizione di Bruce Wayne/Batman, e la riproduzione della Batmobile.

Largo ben 51 centimetri questo set permette ad esempio di cambiare lo schermo del computer, aprire il caveau degli attrezzi e ammirare la Batsuit illuminata, grazie ad alcuni mattoncini luminosi. Nella confezione sono incluse anche 7 minifigure: due diverse versioni di Batman, Max Shreck, il Pinguino, Catwoman, Alfred Pennyworth e Bruce Wayne. Tutti gli elementi possono essere controllati dalla parte posteriore del set, aumentando le possibilità di gioco ma anche di esposizione.

La Batmobile è ovviamente in scala minifigure, è dotata di tetto apribile e può ospitare al suo interno la minifigure di Batman con il suo mantello in tessuto morbido. E ruotando un ingranaggio posto sul lato dell’auto è possibile estrarre i due shooter nascosti, mentre allo scarico può essere fissata una fiamma per un maggiore realismo.

Il set LEGO Batcave – Shadow Box è realizzato con 3.981 pezzi e sarà in vendita a partire dall’8 giugno su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di 399,99 euro. Gli iscritti al programma VIP avranno accesso alla vendita anticipata che inizierà il 5 giugno.