Amazfit lancia una serie di offerte dedicate ad alcuni dei suoi prodotti più popolari: la promozione coinvolge Amazfit Bip 5, Amazfit GTS 4 e Amazfit Cheetah (Round) e varia di disponibilità in base al rivenditore. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sugli sconti Amazfit, disponibili presso Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony.

Ecco le offerte Amazfit, ma fate attenzione alle date

La promozione Amazfit è valida a livello generale fino al 30 marzo 2024, ma le date di inizio e termine variano in base al modello e al rivenditore. Chi vuole spendere poco può optare per Amazfit Bip 5, che il marchio definisce come l’alleato perfetto per sport e salute grazie alle funzioni di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, del battito cardiaco e dei livelli di stress; lo smartwatch può registrare e monitorare l’attività fisica, è resistente all’acqua e risulta leggero da indossare.

Amazfit Bip 5 è proposto in offerta a 79,90 euro invece di 89,90 euro presso i seguenti rivenditori:

Unieuro (fino al 14 marzo 2024)

MediaWorld (fino al 13 marzo 2024)

Euronics (fino al 13 marzo 2024)

Expert (fino al 15 marzo 2024)

Trony (dal 12 al 30 marzo 2024)

Chi vuole un prodotto più completo ha a disposizione Amazfit GTS 4, uno smartwatch con display AMOLED che offre più di 150 modalità sportive e il riconoscimento degli esercizi. Mette a disposizione il posizionamento a doppia banda e una funzione di importazione del percorso per aiutare nel tracciamento dell’attività all’aperto. Amazfit GTS 4 viene proposto in offerta a 179,90 euro invece di 199,90 euro presso i seguenti rivenditori:

Unieuro (fino al 14 marzo 2024)

MediaWorld (ufficialmente dal 14 al 24 marzo 2024, ma l’offerta è già attiva con prezzo ulteriormente ribassato)

Euronics (fino al 13 marzo 2024, anche se al momento lo vediamo a una cifra superiore)

La terza e ultima proposta del marchio riguarda Amazfit Cheetah (Round), che può contare su un intrigante bundle che comprende la bilancia Amazfit Smart Scale. Lo smartwatch è pensato soprattutto per gli amanti della corsa e offre un design rotondo: il tracciamento è garantito dal sistema di posizionamento accurato al 99,5%, e qualche mese fa è stata resa disponibile la funzionalità Running Power, che misura la forza e la velocità generate durante la corsa. Amazfit Smart Scale è una bilancia intelligente in grado di fornire misurazioni per 16 metriche sulla salute del corpo, consentendo agli utenti di monitorare il proprio stato di salute. Dispone di connettività Bluetooth e Wi-Fi, con sincronizzazione dei dati con lo smartphone.

Secondo quanto riferito dall’azienda, Amazfit Cheetah (Round) e Amazfit Smart Scale sono proposti in offerta in bundle a 229,90 euro presso i seguenti rivenditori:

Unieuro (bilancia da aggiungere nel carrello)

Euronics (al momento non sembra essere attiva la promozione online)

Expert

Trony

Leggi anche: Recensione Amazfit Cheetah Pro, lo smartwatch dedicato allo sport