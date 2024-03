Xiaomi ha inaugurato un innovativo bistrot aperto al pubblico poco distante dal Duomo di Milano. Il locale, situato in via Verziere 3, offre alla clientela la possibilità di vivere e provare direttamente i prodotti Xiaomi smart, all’interno di una suggestiva atmosfera lounge. Siamo stati alla presentazione ufficiale per raccontarvi in anteprima cosa troverete visitandolo.

Il nuovo Xiaomi Café è per tutti e offre anche dei vantaggi

L’idea di realizzare uno spazio Xiaomi in cui gli utenti avessero la possibilità di viverlo fisicamente risale al 2021. Il Brera Design Apartment, infatti, è nato con l’idea di costruire una location che potesse raccogliere il concept di Xiaomi e farlo vivere all’interno di un’esperienza fisica e condivisa. Gli ideatori del progetto, inoltre, avevano in mente di realizzare uno spazio che richiamasse l’idea di casa, così da creare un safe place per tutti gli utenti che avessero voluto visitarlo.

Nel 2022, con la realizzazione della Casa Lago Edition, si è compreso in maniera più approfondita cosa fosse necessario per far vivere alla clientela un’esperienza completa. Dopo questa “fase di transizione”, nel 2023, è stato creato il primo concept showroom. Il limite maggiore, però, risiedeva nel fatto che tale luogo non fosse facilmente raggiungibile, data la location situata nel quartiere milanese delle Cinque Vie.

Infine, con l’inaugurazione dello Xiaomi Cafe, si conclude il cerchio. Il piano terra della location è adibita a bar e caffetteria, in cui vengono serviti colazione, pranzo e aperitivo. Il piano interrato, invece, funge da smart life hub, in cui i clienti, oltre a trovare uno spazio accogliente in cui lavorare e studiare, hanno la possibilità di testare i prodotti e immergersi completamente nel mondo Xiaomi. Non mancano infatti sugli scaffali gli smartphone, gli smartwatch e i prodotti del mondo IoT del vasto ecosistema della casa, pronti per far saggiarne la qualità e le funzionalità.

Per chi vorrà immergersi nell’atmosfera dello Xiaomi Cafè ci sarà infine la possibilità di ricevere un coupon ad hoc per ogni consumazione: infatti, con una spesa fino a 15 euro presso Xiaomi Cafè, il cliente riceverà subito un coupon del valore di 5 euro mentre, superata questa spesa, il coupon utilizzabile su mi.com avrà il valore di 15 euro. Nel corso dei prossimi mesi, Xiaomi Café si animerà inoltre con una serie di appuntamenti dedicati, per creare occasioni di confronto sulla tecnologia.