Nelle ultime ore Google ha avviato il rilascio dell’ultima versione disponibile del sistema operativo che muove i Chromebook, ChromeOS 122 sta raggiungendo la maggior parte dei dispositivi idonei in circolazione, anche se le novità teoricamente implementate non sono proprio alla luce del sole, men che meno disponibili per tutti.

Diverse funzionalità elencate dall’azienda infatti non sono presenti in seguito all’aggiornamento e ciò non sembra essere solo un nostro problema; andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa introduce realmente questo aggiornamento.

ChromeOS 122 è in rilascio, le (presunte) novità principali

Circa un mese fa abbiamo visto come con la versione 121 del sistema operativo dei Chromebook Google avesse principalmente introdotto novità per i sottosistemi Linux e Android, e poco più.

Aggiornando il vostro Chromebook alla versione 122, in seguito al riavvio verrete accolti dalla schermata che raramente si presenta in maniera automatica, ovvero quella inerente alle novità introdotte con l’update: sappiate che potete tranquillamente chiuderla senza prenderne visione perché, come la maggior parte delle volte, riporta funzionalità introdotte in versioni precedenti.

Fortunatamente l’azienda ha pubblicato rapidamente i dettagli delle novità introdotte in ChromeOS 122 sul sito dedicato agli sviluppatori (sembrerebbe una novità visto che, nonostante la presenza di precedenti aggiornamenti in elenco, praticamente nessuno si era mai accorto di queste pagine, segno di come presumibilmente siano state introdotte di recente); tuttavia utilizzando il vostro Chromebook, noterete che la maggior parte di queste novità in realtà non sono presenti.

Andiamo con ordine:

Google menziona un nuovo look per il lettore multimediale ChromeOS che in realtà è già presente da qualche tempo

Dovrebbe esserci una nuova modalità Risparmio batteria che dovrebbe ridurre la luminosità del display e della retroilluminazione della tastiera, limitare la frequenza di aggiornamento del display e il budget di calcolo disponibile, oltre a disattivare alcune funzioni in background ad alto consumo energetico. Non ne abbiamo trovato traccia.

Nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa che, per quanto dovrebbero essere al momento esclusive per gli utenti statunitensi, non sembrano essere presenti sui Chromebook aggiornati oltreoceano, almeno stando alle segnalazioni presenti sul web.

Nuove funzionalità per Screencast , secondo Google è ora possibile tagliare le registrazioni effettuate con Screencast frase per frase, aggiungere e rimuovere interruzioni di paragrafo, disattivare l’audio di segmenti delle registrazioni e sezioni di titoli per rendere più facile la navigazione nelle registrazioni lunghe. Anche in questo caso non siamo riusciti a trovare le funzionalità menzionate.

Fortunatamente qualcosa di nuovo lo abbiamo individuato e, paradossalmente, non è menzionato tra le novità elencate da Google: nella versione ChromeOS 122 Beta erano state introdotte alcune funzionalità aggiuntive per il launcher di sistema, funzioni che ora ritroviamo anche nella versione stabile. Nello specifico è ora possibile controllare il meteo, eseguire calcoli, conversioni di unità e traduzioni linguistiche direttamente nella barra di ricerca del launcher, come potete notare dalle immagini presenti in galleria.

Previous Next Fullscreen

Insomma, ChromeOS 122 è un aggiornamento un po’ anomalo, anche se non è la prima volta che Google annuncia novità per i Chromebook che poi in realtà non arrivano. Non è da escludere inoltre che alcune delle funzionalità menzionate poco sopra e non riscontrate nella realtà, possano essere introdotte in seguito, con gli aggiornamenti successivi prima della prossima versione 123, anche se la cosa non avrebbe molto senso ma, Google è pur sempre Google.

Come di consueto, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.

Potrebbe interessarti anche: Migliori Chromebook di Marzo 2024: ecco i nostri consigli