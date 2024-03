Da qualche giorno Aqara ha lanciato una nuova campagna sulla nota piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Va subito detto che l’obiettivo era minimo, meno di 10.000 euro, e ovviamente è già stato abbondantemente superato visto che al momento in cui scriviamo questo articolo sono stati raccolti quasi 300.000 euro.

Ma qual è questo prodotto che ha raccolto così tanti consensi? Si tratta di Aqara Smart Lock U200, una nuova soluzione per rendere intelligenti le serrature già esistenti, senza quindi obbligare gli utenti ad alcun tipo di intervento più o meno complesso. L’installazione è semplice, l’integrazione con l’ecosistema Aqara è garantita e le funzionalità sono davvero tantissime.

Aqara Smart Lock U200

La nuova serratura intelligente di Aqara non va in alcun modo a rimpiazzare quella già installata sulla vostra porta, così da lasciarvi sempre la possibilità di aprirla con una normale chiave e rimuovere ogni timore nel caso le batterie dovessero scaricarsi. Si tratta di una ipotesi remota, visto che la batteria ricaricabile garantisce fino a 6 mesi di utilizzo e che la companion app Aqara Home si occuperà di inviare una notifica qualora l’autonomia residua dovesse raggiungere un livello critico.

Aqara Smart Lock U200 si compone di due elementi, un motore da fissare in maniera molto semplice con del biadesivo, senza bisogno di forare la porta, sulla serratura esistente (con la chiave inserita nella toppa) e un tastierino esterno per garantire l’accesso. Quest’ultimo è alimentato con quattro batterie di tipo AAA ma può ricevere l’alimentazione anche dal filo del campanello già esistente, eliminando quindi qualsiasi problema di autonomia.

Sono moltissime le modalità di accesso, a partire dal classico codice PIN da digitare sulla tastiera, una soluzione comoda per garantire accessi temporanei a ospiti (basti pensare a Airbnb o bed and breakfast) o a familiari in visita. È inoltre possibile utilizzare schede NFC per l’accesso, ma anche l’impronta digitale e ovviamente la companion app, così come i comandi vocali.

La serratura U200 è una delle prime in assoluto a offrire il supporto a Matter, rendendo possibile l’integrazione in ecosistemi già esistenti e il supporto a HomeKey di Apple sarà aggiunto a breve, così da permettere di utilizzare, ad esempio, il proprio Apple Watch per entrare in casa senza usare alcuna chiave.

L’integrazione con gli altri dispositivi dell’ecosistema Aqara rende possibile la creazione di numerose integrazioni, con la possibilità, ad esempio di accendere le luci quando viene aperta la porta. Con un futuro aggiornamento della serratura, che avverrà tramite Aqara Home, sarà inoltre possibile sfruttare il Bluetooth e il GPS del telefono per aprire la porta quando arriviamo a casa, senza dover fare alcuna operazione manuale. Allo stesso modo sarà possibile chiudere la serratura della porta uscendo di casa, anche in questo caso in modo automatico.

Aqara Smart Lock U200 è disponibile in tre diverse colorazioni al prezzo di 169 dollari (circa 155 euro) su KickStarter con la consegna prevista per il mese di aprile. Successivamente sarà comunque acquistabile online come tutti gli altri prodotti del brand.