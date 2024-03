Segnalazioni di malfunzionamenti per le piattaforme di Facebook, Instagram e Messenger stanno rapidamente aumentando sul web: da alcuni minuti, pare infatti che sia diventato impossibile accedere alle note piattaforme social di Meta, la compagnia di Mark Zuckerberg. Cerchiamo di capire cosa sta accadendo e se esistono soluzioni possibili.

Difficoltà nell’accesso e problemi di autenticazione su Facebook e Instagram: cosa sta succedendo

Il problema appare uniforme tra gli utenti: in sintesi, tentando di accedere a Instagram, Facebook e Messenger, si viene reindirizzati alla pagina di autenticazione dove, nonostante si tenti di accedere, l’operazione fallisce a causa di una presunta password incorretta. Chi invece risulta loggato (come ad esempio chi utilizza le App) non riesce ad aggiornare il feed di Facebook, il feed di Instagram o caricare le nuove Storie.

Tuttavia, non è necessario modificare la propria password poiché quella che si sta inserendo è verosimilmente corretta; il problema sembra derivare da un’interruzione tecnica che impedisce il completamento dell’accesso, lasciando gli utenti fuori dai social network.

Al momento non esiste una soluzione immediata se non attendere che i tecnici di Meta risolvano il problema alla fonte. Non è dunque necessario riavviare le app, riavviare lo smartphone o disinstallare e re-installare le applicazioni.

Potrebbe interessarti: se vuoi ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia segui il canale Telegram Prezzi.Tech

Articolo in aggiornamento…