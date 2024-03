PcComponentes celebra nel migliore dei modi il suo primo anniversario in Italia e da ieri ha dato il via a una campagna promozionale con tantissime offerte su PC, componenti, periferiche, accessori gaming, televisori ed elettrodomestici. Il rivenditore spagnolo vanta un’esperienza nel settore quasi ventennale, con un ottimo servizio di supporto tecnico e post-vendita che in questi anni lo ha reso tra i più affidabili del settore.

Approdato da poco nel nostro Paese, PcComponentes festeggia il proprio anniversario con una serie di offerte su diversi prodotti a listino e sconti fino al 40%, motivo che ci ha spinto a segnalarvi quelle che riteniamo più valide. Questa campagna di offerte sarà ovviamente limitata nel tempo, partita nella giornata di ieri andrà avanti sino al 10 di marzo; il nostro consiglio quindi è quello di affrettarvi nella valutazione, soprattutto se siete in procinto di cambiare o aggiornare il PC, oppure state valutando l’acquisto di un particolare prodotto tech nell’attesa che vada in sconto.

PcComponentes: le migliori offerte che abbiamo selezionato

A seguire trovate una selezione delle migliori offerte proposte oggi da PcComponentes, altre arriveranno nelle prossime ore con sconti decisamente appetibili; rimanete sintonizzati per tenere sotto controllo tutte le promozioni in tempo reale.

