Mancano ancora un paio di settimane alla festa del papà ed è tempo per molti di pensare a un regalo adeguato per sorprendere i papà di ogni età, siano essi giovanissimi o con qualche primavera in più alle spalle. Un LEGO è da sempre un’idea regalo apprezzata e mai come quest’anno, con tantissime novità presentate proprio in questi giorni, regalare un set LEGO può essere un’idea di successo.

Tanti nuovi set

Il mese di marzo ha visto il lancio di tantissime novità che potranno sicuramente risultare gradite ai papà, soprattutto a quelli appassionati di motori. Chi ama la Formula 1 adorerà sicuramente il tributo ad Ayrton Senna, uno dei piloti più amati di sempre, con la riproduzione della mitica McLaren MP4/4 e la minifigure del campione brasiliano.

Per chi invece segue la F1 attuale ecco la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-back, ideale anche per giocare con i propri figli, o la Mercedes-AMG F1 W14 E Performance da esposizione. Il tutto senza dimenticare la Monoposto McLaren Formula 1 (qui la nostra recensione), ottima per arricchire la propria collezione. Molto bello anche il set dedicato alla classica Land Rover Defender, realistico e ricco di dettagli, mentre gli appassionati di hypercar potranno sognare con la replica della Peugeot 9X8 vista a Le Mans

Tra le novità più recenti vi segnaliamo il set pensato per gli amanti della fotografia e dedicato alla mitica Polaroid OneStep SX-70, un pezzo di storia che include anche un pacchetto di pellicole per renderlo ancora più realistico

Lego Ideas Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 a 79,99 euro

Per un papà appassionato dell’universo Marvel c’è solo l’imbarazzo della scelta, a partire dalla nuovissima maschera di Spiderman, senza dimenticare il set dedicato a Groot, anche in versione “venomizzata”, il casco di Star-Lord o il Sanctum Sanctorum. Se poi il vostro budget lo permette potete fare un pensierino alla fantastica torre degli Avengers.

Se al vostro papà piace il cinema, c’è solo l’imbarazzo della scelta, con il nuovo set dedicato all’ornitottero reale di Dune, ai nuovi set dell’universo Star Wars, a quello di Batman o Harry Potter, senza scordare alcuni set dedicati a Indiana Jones, al Signore degli Anelli o la storica Ecto-1 di Ghostbusters.

Queste sono solo alcune delle novità e dei set che potrebbero piacere ai vostri papà, ma potete trovare tante altre idee regalo per questa occasione, ma anche per tante altre, visitando questa pagina del sito ufficiale LEGO.