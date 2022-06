Recensione LEGO McLaren Formula 1 – Lanciato quasi quattro mesi fa, poco prima dell’inizio del campionato 2022 di Formula 1, il set LEGO Monoposto McLaren Formula 1, della serie Technic, rende omaggio alla monoposto che in questa stagione è guidata da Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Nato dalla collaborazione diretta tra il Gruppo LEGO e il team McLaren, il set è indubbiamente dedicato agli appassionati di Formula 1 e agli amanti dei set Technic. Lo abbiamo assemblato per toccare con mano le scelte effettuate dai designer LEGO e capire quali soluzioni sono state adottate.

Prima di parlarvi del set però va fatta una doverosa precisazione: il set non è basato sulla monoposto che sta attualmente correndo in Formula 1, ma rappresenta piuttosto un ibrido tra il modello attuale e quello dello scorso anno. Alcune soluzioni sono quelle della stagione in corso, come le winglet all’interno delle ruote anteriori, o l’alettone posteriore.

La colorazione però, così come gli sponsor, sono quelli dello scorso anno. La causa di tutto ciò è da ricercare nelle tempistiche di sviluppo e rilascio del set. Per arrivare in tempo con l’avvio della nuova stagione il set è stato disegnato prima che fosse ufficializzato il design definitivo della nuova monoposto. In un’annata particolare come quella attuale, con le monoposto che sono state completamente ridisegnate in seguito al nuovo regolamento tecnico che coinvolge principalmente la parte aerodinamica, le differenze tra il modello finale e il set LEGO sono diverse, dal punto di vista della colorazione, degli sponsor e di alcune scelte aerodinamiche.

Un set per esperti

La serie Technic di LEGO è da sempre destinata a un pubblico maturo, anche se esistono set più semplici che possono essere affrontati anche dai più piccoli. Non è il caso di LEGO McLaren Formula 1, per la cui costruzione ho impiegato circa sette ore, senza avvalermi dell’aiuto del mio aiutante, mio figlio di 10 anni.

Questo perché le costruzioni Technic sono da sempre più complesse da realizzare, vuoi per i pin che richiedono una forza maggiore per essere inseriti, vuoi per la necessità di incastrare le varie componenti, cosa che richiede pazienza e attenzione, due doti che ai più piccoli spesso mancano.

Va inoltre detto che è presente una grande quantità di adesivi, oltre 50, indispensabili per personalizzare la monoposto con i loghi degli sponsor e alcune sfumature di colore. Bizzarra, se non addirittura discutibile, la scelta di montare delle gomme full wet, con scanalature e spalla blu (con un disco poco realistico, sarebbe stata più realistica la scelta di gomme slick rosse o gialle, le più performanti in condizioni di asciutto. Evidentemente LEGO ha preferito questa soluzione per un miglior effetto scenografico.

Nella confezione sono presenti una decina di sacchetti, suddivisi in 4 gruppi, un sacchetto non numerato con pezzi necessari in varie fasi, e le 4 gomme. La scatola sembra leggermente sovradimensionata rispetto alle reali necessità, visto che un buon terzo resta vuoto.

Il manuale invece è decisamente corposo, ma si tratta di una scelta obbligata vista l’elevata quantità di passaggi necessari a completare la costruzione. Nella prima fase della costruzione affrontiamo le sfide più complesse, con la creazione del telaio, delle sospensioni e del motore, mentre in quelle successive l’assemblaggio riguarda le componenti aerodinamiche, le appendici e le ruote.

Attenzione maniacale per i dettagli

È proprio nella fase iniziale che LEGO dimostra una attenzione maniacale per i dettagli, in particolare nella realizzazione delle sospensioni. Meno complicate, ma comunque belle da realizzare, sono le altre parti come il telaio, che fa uso di alcuni componenti di grandi dimensioni, e il motore, che utilizza soluzioni già viste con i pistoni in bella mostra (grazie anche a due aperture nel telaio) che si muovono insieme alle ruote.

Bella la soluzione utilizzata per il volante e per il sedile, elementi importanti nella monoposto e ricreati con due soluzioni davvero particolari ma efficaci. In particolare il volante ha una forma vagamente rettangolare, con due piccoli adesivi che simulano i tanti indicatori presenti sui volanti delle moderne monoposto, tanto da farli sembrare dei veri e propri computer.

Torno alle sospensioni perché gli ingegneri LEGO hanno usato una grande quantità di pezzi e tecniche decisamente complesse, per ricreare uno schema push-rod che rappresenta la prima discordanza con l’attuale McLaren di Formula 1. A differenza di quanto visto in passato, McLaren è stata la prima a sfoggiare uno schema pull rod, mentre il braccetto dello sterzo è posizionato correttamente in basso, come accade nella realtà.

Nella parte posteriore troviamo uno schema push-rod che ha richiesto molto studio per essere realizzato e parecchi minuti per essere montato. Anche in questo caso a essere pignoli c’è una differenza con la realtà, visto che il tirante è molto più inclinato rispetto alla controparte reale. Dettagli a parte però, il set LEGO McLaren Formula 1 conferma l’attenzione maniacale di LEGO per i dettagli, con le sospensioni che rappresentano il fiore all’occhiello: complesse da costruire, soddisfacenti da guardare una volta montate e con un comportamento realistico provando a muovere il modellino.

Che poi chiamarlo modellino è riduttivo viste le dimensioni: 65 centimetri di lunghezza e 27 di larghezza (13 di altezza) che non facilitano la vita quando si tratta di esporlo, visto lo spazio richiesto. Devo però dire che una volta collocato al suo posto il set fa davvero una gran bella figura e suscita ammirazione anche da chi non è un fan LEGO.

Ben riuscito anche l’Halo, il sistema che rende più sicure le nuove auto e in particolare la testa dei piloti, che in precedenza erano molto a rischio in caso di incidenti con barriere e altri ostacoli molto bassi.

Molta attenzione è stata posta alla realizzazione del fondo, la principale novità del 2022, e delle fiancate, che usano un mix di componenti davvero particolare per ricreare le pance laterali e il cofano motore. Su quest’ultimo sono presenti due aperture, ovviamente assenti nella realtà, pensate per mostrare il movimento dei sei pistoni.

Devo dire che nel complesso il set si è rivelato allo stesso impegnativo ma soddisfacente da costituire, complicato ma non troppo, con le istruzioni sempre ben chiare per evitare interpretazioni errate e montaggi sbagliati. Qualcuno potrebbe storcere il naso per l’elevato numero di adesivi presenti, ma si tratta di una scelta obbligata visti i tanti loghi e sponsor che caratterizzano quasi ogni centimetro quadrato di una monoposto.

Un applauso dunque a LEGO, anche se non si tratta di una riproduzione fedele al 100%, soprattutto a causa delle tempistiche di rilascio, questo set farà davvero la felicità degli appassionati di Formula 1 che ne apprezzeranno le scelte costruttive e soprattutto il risultato finale.

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Monoposto McLaren Formula 1 è in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 179,99 euro. Si tratta indubbiamente di un prezzo importante, anche considerando il fatto che il set è composto da 1.432 pezzi, che indubbiamente ne limiterà la vendita ai fan di Formula 1, agli amanti del brand McLaren e ai collezionisti più sfegatati, mentre potrebbe tenere distanti i più giovani che potrebbero puntare su set più economici ma altrettanto interessanti.