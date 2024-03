Electric Sheep Robotics ha recentemente presentato Verdie, un tosaerba che assomiglia a una sorta di giardiniere automatizzato, in quanto non è solo in grado di falciare il prato in modo indipendente, ma è anche capace di utilizzare utensili elettrici come tagliasiepi, seghetti elettrici e soffiatori.

Verdie è in equilibrio su due gambe munite di ruote sterzanti e di appositi attuatori che permettono al robot di regolare la sua altezza e inclinazione per svolgere meglio i propri compiti rispetto al tradizionale rasaerba automatizzato.

Il braccio destro è un soffiatore per spazzare via foglie e polvere, mentre il braccio sinistro funziona come un decespugliatore.

Verdie è un giardiniere automatizzato con gambe e braccia

Il cervello del robot è un modello di intelligenza artificiale generativa denominato “ES1” basato sulla piattaforma Jetson di NVIDIA, il quale permette a Verdie di creare una mappa del prato e di apprendere continuamente per migliorare il suo operato, inoltre il robot può collaborare con lavoratori in carne e ossa supportandoli in modo indipendente.

Il nuovo assistente da giardino è progettato per la manutenzione di grandi prati piuttosto che per i giardini domestici, tuttavia offre uno sguardo sulla direzione che sta prendendo la robotica domestica.

Secondo quanto riportato l’arrivo sul mercato di Verdie è previsto nel secondo trimestre di quest’anno. Ecco il video che mostra il robot giardiniere in azione.

Potrebbe interessarti: Migliori aspirapolvere, ecco i nostri consigli