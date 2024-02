Kingston Digital amplia il proprio catalogo di schede SD e annuncia il debutto della nuova Canvas React Plus V60, un prodotto pensato per professionisti, creativi e appassionati di fotografia che non vogliono compromessi in fatto di prestazioni e capacità di storage. Sappiamo tutti che una scheda SD scadente o di fascia bassa può pregiudicare quelle che sono le prestazioni globali di una fotocamera, anche se parliamo di un modello di fascia alta in mano a un fotografo esperto.

Una memoria di archiviazione lenta infatti, può diventare un problema quando siamo di fronte a particolari scenari come scatti ad azione rapida o video in alta definizione (vedi 4K) con un certo frame-rate, andando a incidere in modo determinante sul buffering e quindi sui tempi di attesa. La gamma Kingston Canvas React viene proposta dal produttore proprio per venire incontro a questo tipo di esigenze, sposando per questo lo standard UHS-II con velocità di trasferimento vicina ai 300 megabyte al secondo.

Kingston Canvas React Plus V60 può archiviare sino a 1 TB di dati

Come anticipato sopra, la Kingston Canvas React Plus V60 rappresenta l’ultima novità della serie di schede SD Kingston destinata ai professionisti della fotografia. Disponibile in diversi tagli di capacità, questa scheda SD garantisce prestazioni in lettura sino a 280 megabyte al secondo, arrivando a 150 megabyte al secondo per le scritture. Grazie a questa peculiarità, l’acquisizione di video in alta definizione non sarà più un problema, non solo per via di una maggiore fluidità legata alle prestazioni, ma anche per l’elevata capacità di storage a disposizione.

Kingston Canvas React Plus V60 arriva sul mercato in quattro modelli da 128 / 256 / 512 GB e 1 TB, oltre a una garanzia a vita e l’ormai nota affidabilità dei prodotti a marchio Kingston, tra i leader in questo segmento di mercato.

Scheda tecnica Kingston Canvas React Plus V60

Capacità: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Standard/Classe: Classe 10, UHS-II, U3, V60

Prestazioni:

280/100 MB/s in lettura-scrittura modello da 128 GB

280/150 MB/s in lettura-scrittura modelli da 256 GB a 1TB

Dimensioni: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm

Temperature di funzionamento: -25℃ ~ 85℃

Temperature di stoccaggio: -40°C ~ 85°C

Garanzia: garanzia a vita con servizio di supporto tecnico gratuito

Disponibilità e prezzi

Kingston non ha reso noti i dettagli relativi ai prezzi di listino ufficiali per le nuove schede SD Canvas React Plus V60. Fortunatamente su Amazon Italia sono già disponibili in preordine tutte e quattro le varianti, a seguire i dettagli dei prezzi:

