Nelle scorse ore Samsung Electronics ha annunciato che Samsung Knox, la soluzione di sicurezza integrata nei suoi televisori del 2024, ha ottenuto la certificazione Common Criteria (CC) prima del loro lancio.

Il team del colosso coreano precisa che la certificazione CC rappresenta un punto di riferimento globale, riconosciuto da 31 Paesi in tutto il Mondo, per valutare l’integrità della sicurezza dei prodotti IT.

Il produttore coreano ricorda che con questo nuovo riconoscimento sono ben 10 anni consecutivi che Samsung Knox può vantare la certificazione CC, confermandosi così una piattaforma di sicurezza di alto livello.

E nel 2024 Samsung Knox riesce ad ottenere la certificazione prima ancora che i modelli di smart TV di quest’anno siano disponibili per i consumatori a livello globale sul mercato.

Samsung Smart TV 2024, parola d’ordine sicurezza

Grande soddisfazione è stata espressa da Yongjae Kim, Vice Presidente Esecutivo della divisione Visual Display di Samsung Electronics, che ha precisato che mentre la nostra vita quotidiana diventa sempre più connessa, il colosso coreano non sottovaluta l’importanza di aspetti come la privacy e la sicurezza delle informazioni personali.

In particolare, la certificazione CC sottolinea tre funzionalità di sicurezza fondamentali di Samsung Knox:

il monitoraggio del sistema operativo Tizen: Samsung Knox rileva attivamente potenziali minacce di hacking in tempo reale, segnalando eventuali modifiche non autorizzate nei settori critici del sistema operativo

Samsung Knox rileva attivamente potenziali minacce di hacking in tempo reale, segnalando eventuali modifiche non autorizzate nei settori critici del sistema operativo il blocco dei siti Web di phishing: Samsung Knox verifica le pagine Web a cui hanno avuto accesso gli utenti, bloccando preventivamente qualsiasi sito di phishing per salvaguardare i dati e la privacy

Samsung Knox verifica le pagine Web a cui hanno avuto accesso gli utenti, bloccando preventivamente qualsiasi sito di phishing per salvaguardare i dati e la privacy la protezione avanzata delle informazioni personali: Samsung Knox garantisce una protezione continua dei dati personali sensibili degli utenti attraverso una connessione sicura con Samsung Knox Vault

A questo punto non ci resta altro da fare che attendere il lancio delle smart TV di Samsung del 2024.

