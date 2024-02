Nella maggior parte dei casi i nuovi computer, che siano PC fissi o portatili, non offrono una licenza di Microsoft Office, per cui è necessario mettere in preventivo una spesa aggiuntiva, soprattutto se avete la necessità di creare documenti, fogli di calcolo e presentazioni per il lavoro o per la vostra vita privata.

Se volete la qualità e la compatibilità dei prodotti Microsoft le alternative sono due al momento: la sottoscrizione a pagamento del servizio Microsoft 365, che a fronte di un canone mensile o annuale offre l’accesso alle versioni base delle applicazioni (con qualche extra) o acquistare una licenza perpetua di Microsoft Office 2021, senza doversi preoccupare di scadenze e rinnovi.

Risparmio garantito

Se parliamo di funzioni base, quelle che in linea di massima sono utilizzate dalla maggior parte degli utenti, le due alternative sono pressoché equivalenti e offrono sostanzialmente la stessa esperienza utente. Ovviamente Office 2021 è indicato per quegli utenti che cercano un’esperienza più completa e adeguata a un classico ufficio e tutti gli aggiornamenti che vengono rilasciati sono pensati per migliorare ulteriormente questo aspetto.

Dall’altra parte Microsoft 365 si concentra molto sull’intelligenza artificiale, in grado di semplificare la vita a quegli utenti che non hanno particolare familiarità con le funzioni più evolute di Office. Parlando di prezzi, Microsoft 365 Personal costa 69,99 euro all’anno, o 7 euro al mese, mentre Microsoft 365 Family, utilizzabile da un massimo di 6 utenti contemporaneamente, costa 99,99 euro all’anno o 10 euro al mese. E Microsoft Office 2021 Professional? Su Godeal24 è disponibile a soli 26,75 euro, cifra da pagare una sola volta per utilizzarlo a vita.

Si tratta infatti di una licenza perpetua, che potrete continuare a utilizzare senza problemi e senza dover pagare rinnovi e nuovo sottoscrizioni in futuro, continuando a ricevere aggiornamenti e nuove funzioni fino a quando la suite sarà ufficialmente supportata da Microsoft. E anche al termine del periodo di supporto, potrete comunque continuare a utilizzare tutte le funzioni presenti, senza dover spendere soldi per una nuova versione. Inoltre, se avete più computer in casa, o se volete condividere la spesa con amici e conoscenti, il prezzo di una singola licenza può scendere fino a 16,56 euro.

Con la Software Super Sale di Godeal24 avete inoltre un sacco di opportunità di risparmio, anche sulle licenze perpetue di Windows 10, Windows 11 e altre versioni di Microsoft Office. Queste soluzioni, ad esempio, godono di uno sconto del 62% utilizzando il codice SGO62, e includono anche bundle con Windows e Office:

Utilizzando invece il coupon SGO50 avrete uno sconto del 50% sulle seguenti licenze, ancora una volta perpetue:

Godeal24 ha pensato anche agli amministratori di rete che devono gestire e aggiornare grandi quantità di computer. Per loro sono disponibili pacchetti da 50 o 100 licenze di Windows e Office, così da ottimizzare i costi.

E se state cercando nuovi applicativi per sopperire ad alcune mancanze dei sistemi operativi, lo store online offre un’ampia gamma di prodotti, proposti a prezzi imbattibili:

Su Godeal24 potete pagare tutti i vostri acquisti con PayPal, una sicurezza nel caso qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, ma ricordate che è a vostra disposizione il servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria