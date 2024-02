L’intelligenza artificiale generativa e gli ambienti di lavoro ibridi stanno diventando il nuovo standard in vari ambiti professionali. In quest’ottica NVIDIA ha da poco annunciato le nuove GPU per notebook NVIDIA RTX 500 e 1000 ADA Generation che saranno disponibili in nuove workstation ultra portatili.

La prossima generazione di workstation mobili con GPU Ada Generation, comprese le GPU RTX 500 e 1000, includerà sia un’unità di elaborazione neurale CPU che una GPU NVIDIA RTX che include Tensor Core per l’elaborazione dei carichi di intelligenza artificiale più impegnativi.

La NPU aiuta a scaricare la CPU dalle attività di intelligenza artificiale meno complesse, mentre la GPU fornisce fino a 682 TOPS aggiuntivi di prestazioni per i flussi di lavoro IA più impegnativi come videoconferenze con effetti di alta qualità, streaming di video con upscaling, fotoritocco, creazione di contenuti, eccetera.

Le GPU NVIDIA RTX 500 e 1000 Ada Generation: prestazioni in mobilità

Gli utenti che desiderano sfruttare l’intelligenza artificiale per applicazioni quali render avanzati, scienza dei dati e flussi di lavoro di deep learning, NVIDIA offre anche le GPU per laptop Ada Generation RTX 2000, 3000, 3500, 4000 e 5000, mentre i creatori 3D possono utilizzare tecnologie all’avanguardia come ad esempio DLSS per creare render fotorealistici in tempo reale.

Le GPU RTX 500 e 1000 basate sull’architettura NVIDIA Ada Lovelace apportano gli ultimi progressi ai laptop sottili e leggeri, tra cui Core RT di terza generazione, Tensor Core di quarta generazione, Core CUDA di generazione Ada, Memoria GPU dedicata, DLSS 3, Encoder AV1.

NVIDIA fa sapere che le nuove GPU per laptop RTX 500 e 1000 Ada Generation saranno disponibili a partire da questa primavera nelle workstation mobili di vari produttori tra cui Dell, HP, Lenovo e MSI.

