L’edizione 2024 del Mobile World Congress, che si svolge come di consueto a Barcellona, sta entrando nel vivo e Lenovo ne ha approfittato per annunciare serie di novità legate soprattutto all’intelligenza artificiale, con un paio di proof-of-concept che provano a portare una ventata di novità nel mondo dei PC e degli smartphone.

Scopriamo dunque nel dettaglio quali sono le tante novità, quando saranno disponibili sui mercati internazionali e, la cosa che maggiormente interessa gli appassionati del nostro Paese, i prezzi relativi al mercato italiano.

Un concept futuristico

Si chiama Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept e come lascia intendere il chilometrico nome si tratta di un prototipo che rivoluzione l’esperienza del PC, utilizzando uno schermo trasparente con micro-LED da 17,3 pollici, dandoci un’interessantissima anteprima di quello che potrebbe riservarci il prossimo futuro.

Lo schermo senza bordi, la tastiera trasparente e un design che lo fa quasi galleggiare, il nuovo notebook è già in grado di far sognare. L’integrazione tra mondo reale e virtuale è resa possibile dai contenuti generati dall’intelligenza artificiale (AIGC), con lo schermo trasparente che permette di sovrapporre informazioni digitali agli oggetti reali, consentendo la creazione di contenuti decisamente innovativi.

Gli utenti possono inoltre passare in maniera rapida e semplice dalla tastiera allo schermo utilizzando una penna dedicata, offrendo nuovi modi di interazione con i dati e con le varie applicazioni, dandoci una prospettiva futuristica sui PC e garantendo numerose opportunità per sviluppare delle soluzioni con fattori di forma diversi da quelli attuali.

PC per le aziende con tanta IA

La nuova generazione di computer portatili pensati per le aziende punta ancora una volta moltissimo sull’intelligenza artificiale con cinque diverse proposte: ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5. ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4.

Previous Next Fullscreen

La caratteristica comune è rappresentata dall’utilizzo dei più recenti processori, come quelli della serie Intel Core Ultra dotati di tecnologia Intel VPro, utilizzati su alcuni modelli selezionati, affiancati da Windows 11 per offrire una serie di soluzioni hardware e software IA che garantiscono la migliore efficienza energetica, elevati livelli di sicurezza e un’esperienza d’uso decisamente coinvolgente.

Lenovo ha deciso di cavalcare l’onda dell’IA e la nuova generazione di notebook è destinata a guidare la transizione, con soluzioni personalizzate e complete che semplificheranno i flussi di lavoro a tutto vantaggio della produttività. A fine articolo trovare maggiori dettagli relativi a prezzi e disponibilità.

Smart Connect e le novità software

Al fine di creare un’esperienza multi-dispositivo senza soluzioni di continuità, Lenovo e Motorola hanno collaborato per lanciare Smart Connect, una soluzione software che unifica gli ecosistemi digitali delle due compagnie. In questo modo gli utenti hanno la possibilità di passare da un’attività all’altra tra PC, smartphone e tablet, senza interrompere il flusso di lavoro , accedendo alle applicazioni mobili su PC e gestendo con estrema facilità le notifiche dello smartphone.

Basta un semplice tocco per condividere contenuti, così da giocare, lavorare e fruire di contenuti multimediali in modo fluido. Un film iniziato su tablet può essere visto senza problemi sul PC, allo stesso modo un podcast iniziato magari in metropolitana o sul treno utilizzando lo smartphone può essere ascoltato sul PC una volta arrivati a casa o in ufficio.

I documenti possono essere modificati in mobilità sul tablet e completati sullo schermo più grande del PC, senza dimenticare la possibilità di spostare app, film e giochi anche su una TV per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Lenovo pensa anche alle compagnie telefoniche con nuove soluzioni Integrated Edge AI che puntano a ridurre i consumi energetici fornendo allo stesso tempo i dati in tempo reale alle aziende più evolute. Mentre il 5G e l’intelligenza artificiale stanno ridisegnando il futuro delle telecomunicazioni, l’edge computing consente alle grandi compagnie telefoniche di offrire servizi e operazioni più efficienti grazie all’analisi in tempo reale dei dati della rete.

Lenovo punta inoltre sulla sostenibilità grazie al programma Lenovo Certified Refurbished che permetterà alle aziende di acquistare PC ricondizionati per ridurre l’impronta complessiva di carbonio, mentre Lenovo TruScale consente ai clienti di implementare servizi a pagamento in base al consumo effettivo, riducendo quindi costi e sprechi.

La compagnia sta infine estendendo il rapporto con iFixit, azienda specializzata nella gestione delle riparazioni, al fine di ridurre i tempi di riparazione e di conseguenza di inattività dei dispositivi, prolungandone allo stesso tempo la vita utile. I nuovi notebook annunciati oggi sono stati progettati per essere più facili da riparare, rendendo anche più semplice la sostituzione di elementi chiave come batteria, memorie RAM, SSD e scheda WiFi.

Prezzi e disponibilità

Questi infine i prezzi per i mercati europei (Italia inclusa) dei nuovi prodotti Lenovo: