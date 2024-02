Microsoft annuncia oggi la collaborazione pluriennale con Mistral AI, leader riconosciuto nell’ambito dell’intelligenza artificiale generativa. Questa partnership consente a Mistral di accedere all’infrastruttura AI all’avanguardia di Azure per accelerare lo sviluppo e l’implementazione dei modelli linguistici di grandi dimensioni di prossima generazione e di espandersi grazie a nuove opportunità commerciali.

Microsoft e Mistral puntano a sviluppare soluzioni AI affidabili, scalabili e responsabili

L’accordo tra le due società si concentra su tre aree principali: infrastruttura di super calcolo, scalabilità sul mercato e ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale.

Microsoft supporterà Mistral con l’infrastruttura di super calcolo AI di Azure che offre prestazioni e scalabilità per i carichi di lavoro di formazione e inferenza dell’IA per i modelli di punta di Mistral AI.

Sul fronte della scalabilità le società metteranno a disposizione dei clienti i modelli premium di Mistral AI attraverso Models as a Service (MaaS) nel catalogo dei modelli di Azure AI Studio e Azure Machine Learning, offrendo ai clienti Microsoft una selezione diversificata dei migliori modelli all’avanguardia e open source per la creazione e la distribuzione applicazioni IA personalizzate, aprendo la strada a nuove innovazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Infine, Microsoft e Mistral AI lavoreranno su modelli di formazione specifici per clienti selezionati, compresi i carichi di lavoro del settore pubblico europeo.

Questa partnership si fonda su un impegno condiviso per costruire sistemi e prodotti basati sull’intelligenza artificiale affidabili e sicuri.

Microsoft fa sapere che è possibile esplorare oggi stesso le soluzioni con Azure e Mistral AI visitando la scheda del modello Mistral Large accedendo con il proprio abbonamento Azure, inoltre è possibile consultare il blog tecnico per scoprire come utilizzare Mistral Large su Azure AI, nonché visitare il blog di Mistral AI per ottenere approfondimenti sul modello.

