La gamma di schede video AMD si amplia con il debutto della nuova Radeon RX 7900 GRE. Si tratta di un nuovo modello che promette prestazioni elevate, con un focus particolare per il gaming a 1440p ma con la possibilità anche di avventurarsi su risoluzioni superiori ottenendo ugualmente ottime prestazioni. L’ultima arrivata di casa AMD Radeon, secondo l’azienda, ha un rapporto FPS/$ superiore del 14% rispetto alla NVIDIA RTX 4070. Da segnalare anche un importante taglio di prezzo per la Radeon RX 7700 XT che diventa così più accessibile.

Debutta la nuova AMD Radeon RX 7900 GRE

La nuova AMD Radeon RX 7900 GRE rappresenta un’interessante ventata di novità per la fascia media del settore delle schede video, con un comparto tecnico completo e 16 GB di memoria GDDR6 con clock a 18 Gbps. Tra le specifiche troviamo 80 unità di calcolo e ray accelerator, 160 acceleratori AI, 64 MB di AMD Infinity Cache di seconda generazione e un TBP da 260 W.

Come per altri modelli AMD, anche la nuova Radeon RX 7900 GRE può contare sulla tecnologia AMD HYPR-RX in grado di semplificare e gestire al meglio l’interoperabilità simultanea delle tecnologie AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR), AMD Radeon Boost e AMD Anti-Lag. Da segnalare anche la presenza del supporto DisplayPort 2.1.

Il grafico qui di sotto mostra il vantaggio della AMD Radeon RX 7900 GRE rispetto alla rivale NVIDIA RTX 4070:

Questo secondo grafico, inoltre, mostra il vantaggio garantito dalla tecnologia AMD HYPR-RX, in questo caso nel confronto con la RTX 4070 Super.

La nuova scheda grafica di AMD sarà in vendita a partire dal 27 febbraio. Il prezzo ufficiale di lancio è di 619,90 euro. Da notare che AMD ha confermato l’arrivo di schede realizzate da tutti i suoi principali partner (Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire e XFX). Le schede saranno vendute da tutti i principali rivenditori e saranno disponibili anche su Amazon.

Taglio di prezzo per la Radeon RX 7700 XT

La nuova strategia di AMD per il settore delle schede grafiche prevede una seconda novità. Oltre al lancio della RX 7900 GRE, infatti, è previsto anche un taglio di prezzo per la Radeon RX 7700 XT. Uno dei modelli di riferimento della fascia media della gamma Radeon è ora proposto al prezzo di partenza di 469 euro. La scheda era stata lanciata lo scorso settembre con un listino di 519,90 euro. Come confermano le offerte Amazon per la RX 7700 XT, diversi rivenditori già si stanno adeguando al nuovo prezzo.