Grazie al lancio di Google Chrome M122 di poche ore fa, gli utenti statunitensi possono utilizzare la funzionalità “aiutami a scrivere”, la quale permette agli utenti di ricevere una serie di suggerimenti e perfezionamenti durante la scrittura nei campi di testo aperti sul Web. Il tool basato sull’Intelligenza Artificiale, infatti, può supportare chiunque decida di scrivere, ad esempio, recensioni, sondaggi o altri tipi di contenuti brevi.

Per utilizzare tale funzionalità, però, è necessario soddisfare una serie di requisiti, tra cui la residenza negli USA, un’età minima di 18 anni, l’inglese come lingua principale del browser di Chrome e l’attivazione dell’impostazione di utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sperimentale. È inoltre importante specificare che al momento tale impostazione è disponibile soltanto in lingua inglese per Windows, Linux e Mac.

Come funziona il tool IA “aiutami a scrivere”

Il funzionamento di tale tool di Google Chrome è molto semplice: basta infatti soltanto evidenziare il testo che si desidera riscrivere e fare clic con il tasto destro del mouse; in questo modo, dopo aver selezionato la casella “Aiutami a scrivere”, è possibile visualizzare il suggerimento fornito dall’IA, che può essere una domanda, un’indicazione o una frase che fornirà l’input iniziale agli utenti. Inoltre, qualora non si dovesse essere soddisfatti dei suggerimenti ottenuti, sarà possibile generare altre risposte virtuali.

Un altro aspetto interessante di questa nuova funzionalità di Google per Chrome è il feedback. È infatti possibile valutare il suggerimento di scrittura, selezionando la casella di pollice in su o pollice in giù. Se si dovesse selezionare un feedback negativo, gli utenti avrebbero la possibilità di fornire una motivazione per cui il suggerimento di scrittura non ha soddisfatto le loro esigenze.