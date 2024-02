Un’inchiesta dell’agenzia Reuters ha svelato un accordo stipulato tra la piattaforma social Reddit e Alphabet, la compagnia proprietaria di Google, che permette a quest’ultima di utilizzare i contenuti del sito per addestrare i propri sistemi di Intelligenza Artificiale.

L’accordo, dal valore di 60 milioni di dollari l’anno, garantisce a Reddit un introito sicuro e meno legato alla vendita di inserzioni pubblicitarie per le quali la concorrenza degli altri social network, TikTok e Facebook su tutti, è molto agguerrita.

Già l’anno scorso, tra le lamentele e gli “scioperi” dei principali subreddit (i gruppi tematici in cui è suddiviso il social), Reddit aveva cambiato le regole per l’utilizzo della propria API, uno strumento che permette di interagire con il social tramite app di terze parti, rendendone l’uso a pagamento per gli sviluppatori che volessero implementarla nelle proprie applicazioni.

Questi cambiamenti sulla fonte dei guadagni del social network si possono inquadrare all’interno del piano più grande che dovrebbe portare Reddit a quotarsi in borsa. Sappiamo che da almeno tre anni i vertici della società stanno lavorando a questo obbiettivo. L’azienda, quotata intorno ai 10 miliardi di dollari nel 2021, starebbe puntando a mettere in vendita circa il 10% delle proprie azioni.

L’addestramento dell’AI e le controversie sul copyright

È noto che alcune aziende produttrici di modelli di Intelligenza artificiale danno in pasto a queste, per migliorarne le prestazioni, diversi contenuti provenienti da internet. Questa raccolta indiscriminata di testi ed immagini ha creato non poche preoccupazioni da parte dei creatori di questi contenuti che si vedono così “rubare” i frutti del proprio lavoro.

La soluzione trovata da Google è quindi quella di acquistare da Reddit la licenza del materiale postato dagli utenti sul social network al fine di utilizzarlo nel training di Gemini, l’Intelligenza Artificiale di proprietà del colosso dei motori di ricerca.