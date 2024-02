Microsoft Publisher, il tool per la progettazione di brochure, volantini, newsletter, poster e altro è sul viale del tramonto. Il colosso di Redmond ha annunciato che il prodotto è prossimo al raggiungimento della fine del suo ciclo di vita.

La società prevede di terminare il supporto per gli editori nell’ottobre 2026 e di rimuoverlo dall’abbonamento Microsoft 365. Microsoft afferma che il motivo della decisione è la sua volontà di concentrarsi su nuovi vantaggi e fornire ai clienti gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere ciò che conta.

Publisher verrà rimosso da Microsoft 365 a ottobre 2026

Secondo il documento di supporto, la maggior parte delle funzionalità di Publisher sono già disponibili in altri prodotti Microsoft 365, come Word, PowerPoint e Designer, per i quali l’azienda fa sapere che sta cercando di modernizzarli.

Gli utenti editori esistenti possono continuare a utilizzare l’app fino a ottobre 2026 e per quanto riguarda Microsoft 365 la società rimuoverà Publisher dai propri sistemi una volta raggiunto il termine del ciclo di vita.

Microsoft ha deciso di annunciare in anticipo la fine di Publisher in modo che gli utenti abbiano abbastanza tempo per decidere verso quali altri strumenti migrare, sia all’interno che all’esterno di Microsoft 365.

