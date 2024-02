Ieri era martedì, il secondo del mese, giorno in cui Microsoft è solita rilasciare i nuovi aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 e Windows 10 noti come “Patch Tuesday”. Le versioni del sistema operativo dell’azienda di Redmond che si aggiornano sono Windows 10 versione 22H2, 21H2 e 20H2, oltre a Windows 11 23H2, 22H2 e 21H2, aggiornamenti disponibili anche in Italia dalla serata di ieri, 13 febbraio 2024.

Novità e correzioni degli aggiornamenti Patch Tuesday di febbraio 2024 di Windows 11 e Windows 10

Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento di Windows 10 di febbraio 2024

KB5034763 è il nome in codice dell’aggiornamento disponibile per Windows 10, che introduce nel sistema operativo alcuni miglioramenti per la sicurezza, soprattutto per le versioni 21H2 come riporta il changelog relativo:

Questo aggiornamento risolve un problema che interessa explorer.exe . Potrebbe smettere di rispondere. Ciò si verifica quando riavvii o spegni un PC a cui è collegato un accessorio controller.

. Potrebbe smettere di rispondere. Ciò si verifica quando riavvii o spegni un PC a cui è collegato un accessorio controller. Questo aggiornamento risolve un problema che interessa il download dei metadati del dispositivo . I download dai metadati di Windows e dai servizi Internet (WMIS) su HTTPS sono ora più sicuri.

. I download dai metadati di Windows e dai servizi Internet (WMIS) su HTTPS sono ora più sicuri. Questo aggiornamento risolve un problema relativo al Certificate Authority snap-in . Non puoi selezionare l’opzione “Delta CRL”. Ciò impedisce di usare GUI per pubblicare Delta CRLs.

. Non puoi selezionare l’opzione “Delta CRL”. Ciò impedisce di usare GUI per pubblicare Delta CRLs. Questo aggiornamento risolve un problema noto che potrebbe manifestarsi come error 0xd0000034. Ciò può accadere quando provi ad aggiornare alcuni dispositivi a Windows 11 tramite Windows Update.

Fra i problemi noti di questo aggiornamento di Windows 10 si segnalano inoltre bug relativi a spostamenti indesiderati di icone del desktop con più di un monitor collegato, problemi di allineamento delle icone usando Copilot di Windows (versione in anteprima), che non è ancora supportato quando la barra delle applicazione è disposta verticalmente, cioè sul lato destro o sinistro dello schermo.

Cosa c’è di nuovo nell’aggiornamento di Windows 11 di febbraio 2024

KB5034765 e KB5034766 contrassegnano invece i nuovi aggiornamenti Patch Tuesday di febbraio 2024 di Windows 11 in versione 23H2, 22H2 e 21H2.

Oltre ai miglioramenti relativi alla sicurezza, l’update KB5034765 per Windows 11 23H2 e 22H3 introduce anche alcune novità, come riporta il changelog relativo:

L’icona Copilot in Windows ora viene visualizzata sul lato destro della barra delle applicazioni sulla barra delle applicazioni. Inoltre, la visualizzazione di Mostra desktop nell’angolo più a destra della barra delle applicazioni sarà disattivata per impostazione predefinita. Per riattivarla, vai a Impostazioni > Personalizzazione > barra delle applicazioni. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e scegliere Impostazioni barra delle applicazioni. (Copilot in Windows non è ancora disponibile in Italia, ndr).

ora viene visualizzata sul lato destro della barra delle applicazioni sulla barra delle applicazioni. Inoltre, la visualizzazione di Mostra desktop nell’angolo più a destra della barra delle applicazioni sarà disattivata per impostazione predefinita. Per riattivarla, vai a Impostazioni > Personalizzazione > barra delle applicazioni. Puoi anche fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni e scegliere Impostazioni barra delle applicazioni. (Copilot in Windows non è ancora disponibile in Italia, ndr). Questo aggiornamento risolve i problemi di sicurezza per il sistema operativo Windows per la versione di Windows 11 22H2 : risolve un problema che interessa gli annunci dell’Assistente vocale: le voci naturali lente; risolve un problema che interessa explorer.exe che si verifica quando riavvii o spegni un PC a cui è collegato un accessorio controller; e risolve un problema che interessa il download dei metadati del dispositivo (come sopra); per la versione di Windows 11 22H3 : non ci sono correzioni ulteriori a quelle riportate per la versione 22H2.

per il sistema operativo Windows

Per la versione 21H2 di Windows 11, il nuovo aggiornamento contrassegnato da KB5034766 integra vari altri miglioramenti che sono elencati nel changelog completo qui riportato da Microsoft.

Come anticipato, tutte questi nuovi update dovrebbero essere già disponibili e installabili da ieri per le versioni di Windows 10 e Windows 11 indicate. Per verificarne la disponibilità, scaricarli e installarli, è possibile attendere la notifica o controllare manualmente dalla sezione Windows Update del menu Impostazioni del sistema operativo.

Leggi anche: i migliori notebook del mese, la nostra selezione aggiornata e tutte le guide di Windows