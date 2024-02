Lo scorso settembre aveva digitalizzato i buoni pasto, ora tocca invece alla paghetta: Satispay diventa cioè disponibile anche per i minorenni, che possono ricevere e inviare denaro in qualsiasi momento, direttamente sull’app. È un servizio utile per pagare nei negozi e online, per scambiare denaro con gli amici e, soprattutto, per ricevere dai propri genitori del denaro, per regalo e/o quando necessario.

Come funziona Satispay per minorenni e cosa sapere

Satispay per minorenni è disponibile a partire dai 14 anni, minori che possono inviare e ricevere denaro, pagare nei negozi e online se convenzionati con Satispay e se rientrano fra quelli compatibili con la funzione (alcune tipologie di negozi ne sono cioè esclusi, per motivi legati alla minore età degli utenti). I genitori possono usare questa funzione per la paghetta, ai quali Satispay dà inoltre la possibilità di verificare le transazioni dell’account per minorenni contattando Satispay dalla propria app o scrivendo via mail a support@satispay.com.

Ma come funziona Satispay per minorenni? Molto semplice. Per prima cosa bisogna scaricare l’app per dispositivi Android dal Google Play Store o per dispositivi iOS dall’App Store, e completare la registrazione. Chi ha fra i 14 e i 17 anni deve inserire il numero di telefono di un genitore o di un tutore legale, che, se già utente di Satispay, deve approvare l’iscrizione del minore dal proprio Profilo. Qualora il genitore o tutore non sia già registrato, deve prima iscriversi e poi seguire i passaggi indicati.

Fatto questo, l’account per minori di Satispay è attivo e funzionante. Nel caso in cui lo si volesse disattivare, basta accedere alla pagina Profilo dall’app, recarsi in Disattiva account dal menu Impostazioni e seguire le indicazioni riportate. Anche il genitore o tutore può richiedere la disattivazione dell’account del minore con una richiesta tramite app o scrivendo alla mail support@satispay.com. A questo punto, prima della disattivazione vera e propria dell’account Satispay per minorenni, l’eventuale somma di denaro residuo verrà trasferito sull’account del genitore o tutore legale.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata del sito web di Satispay.

