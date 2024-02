Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Sebbene le principali attenzioni degli sviluppatori siano dedicate alle applicazioni dedicate ai dispositivi Android e iOS, di tanto in tanto anche le altre piattaforme ricevono degli aggiornamenti e un esempio è rappresentato dal client Web.

WhatsApp Web si prepara ad introdurre una comoda novità

Nelle scorse settimane è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su una funzionalità che sia in grado di consentire agli utenti di designare i contatti preferiti, in modo da poterli chiamare in modo più rapido (è sufficiente un solo tocco) e pare che qualcosa di simile sia in programma anche per il client Web.

Gli sviluppatori stanno infatti preparando l’introduzione di una funzionalità per consentire agli utenti di filtrare l’elenco delle chat mostrando i loro contatti preferiti.

Gli utenti avranno il controllo sulla scelta dei propri contatti preferiti, in quanto potranno aggiungere manualmente le persone a cui tengono di più e raggiungerle facilmente attraverso un filtro dedicato.

Al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementata per tutti gli utenti.

Potete accedere al client Web di WhatsApp seguendo questo link. Se invece desiderate provare le varie novità introdotte nelle applicazioni mobile, potete fare affidamento su APK Mirror per quanto riguarda Android (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e sul programma TestFlight beta per iOS (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

