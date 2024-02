Nella giornata di oggi, lunedì 12 febbraio 2024, Dell ha silenziosamente lanciato in Europa — Italia compresa — il nuovo monitor curvo Dell UltraSharp 38 U3824DW, che si segnala per precisione e dotazione di porte, strizzando quindi l’occhio ad un utilizzo professionale.

Dell UltraSharp 38 U3824DW: caratteristiche e design

Il lancio nel Vecchio Continente è avvenuto, dunque, senza alcun clamore mediatico e del resto non parliamo di una novità in senso assoluto: il monitor è già disponibile all’acquisto in USA e Cina. Ad ogni modo, Dell UltraSharp 38 U3824DW è un prodotto piuttosto interessante, pertanto è opportuno andare a conoscerlo un po’ meglio, ora che può essere ufficialmente acquistato anche nel nostro Paese.

Ebbene, come si può facilmente intuire dal nome, Dell UltraSharp 38 U3824DW è un monitor con una diagonale di 38 pollici, anche se per la precisione il pannello IPS implementato è da 37,5 pollici ed è di tipo curvo. Tante le funzionalità presenti, a partire dalla tecnologia IPS Black che accentua i contrasti, rendendo l’esperienza di visione di maggiore impatto nei contesti di utilizzo più disparati, dalla fruizione di contenuti multimediali come film e video alla creazione di contenuti. La risoluzione è di 3840 x 1600 pixel, mentre il refresh rate di 60 Hz e il tempo di risposta di 5 ms (8 ms, in modalità normale) ne fanno un monitor adatto alla produttività, non invece al gaming.

Ciò è evidenziato anche da altre caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alla precisione nella resa cromatica: copertura cromatica sRGB al 100%, REC.709 al 100%, DCI-P3 al 98%, Display P3 al 98% e Delta E inferiore a 2. La tecnologia ComfortView Plus fa sì che la bassa emissione di luce blu non affatichi la vista, senza compromettere il colore. La luminosità massima è di 300 nits, inoltre il monitor offre un’ampia dotazione di porte: 2 HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, porta upstream USB Type-C (video e dati, capace di erogare fino a 90 W), porta uscita linea audio, porta upstream USB Type-C (solo dati, a 10 Gb/s, USB 3.2 Gen 2), 4 porte downstream USB Type-A (SuperSpeed USB a 10 Gb/s, USB 3.2 Gen 2), Connettore RJ45, Porta downstream USB Type-A (USB SuperSpeed da 10 Gb/s, USB 3.2 Gen 2) con capacità di ricarica BC 1.2 a 2 A (massima) e 2 porte downstream USB -C (USB SuperSpeed da 10 Gb/s, USB 3.2 Gen 2) con capacità di ricarica a 15 W (massima). Per quanto riguarda l’utilizzo in multitasking, è possibile collegare fino a 2 PC sorgente — il monitor è compatibile con più sistemi operativi, tra cui Windows e macOS — e sfruttare la funzione Auto KVM (tastiera, video, mouse) per trasferire i comandi dall’uno all’altro e per controllarli entrambi con una sola coppia di tastiera e mouse.

Non mancano, infine, due altoparlanti integrati da 9 W e la possibilità di inclinare e ruotare il monitor e regolarne l’altezza per trovare la posizione ideale.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo monitor curvo Dell UltraSharp 38 U3824DW è già disponibile in Italia al prezzo di listino di 1335,90 euro e lo trovate sul sito ufficiale del produttore, ma non escludiamo che arrivi anche su Amazon.

