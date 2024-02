Nelle scorse ore il team di Microsoft ha confermato un’indiscrezione che oramai da alcune settimane si è fatta insistente: Windows 12 non sarà rilasciato nel corso del 2024.

Il colosso di Redmond ha anche precisato che la prossima versione del suo sistema operativo è Windows 11 version 24H2, nome in codice Hudson Valley.

Brutte notizie per chi sperava in Windows 12 nel 2024

Nel post con cui ha annunciato il rilascio di Windows 11 Insider Preview Build 26052, il team del colosso di Redmond ha reso noto che i tester nei canali Dev/Canary noteranno “Windows 11 version 24H2” nelle Impostazioni e in altri luoghi e ciò conferma che il grande aggiornamento del 2024 sarà proprio questo.

Niente da fare, pertanto, per chi sperava che fosse Windows 12 l’update più importante in programma per quest’anno e, a quanto pare, il più grande “AI upgrade” di Windows (espressione usata da Microsoft) sarà Windows 11 24H2.

Il team di Microsoft ha spiegato che Windows 11 avrà una cadenza annuale di aggiornamento delle funzionalità, che verrà rilasciato nella seconda metà dell’anno solare, aggiungendo che continuerà a concentrarsi su un approccio annuale dell’aggiornamento delle funzioni dell’OS.

E così, sebbene alcune aziende, come ad esempio Qualcomm, di recente hanno lasciato intendere che Microsoft potrebbe rilasciare a breve Windows 12 , il colosso di Redmond ha invece deciso di restare con Windows 11 per il momento.

Ad ogni modo, anche se la prossima versione dell’OS non si chiamerà Windows 12, ciò non significa che non ci saranno aggiornamenti o modifiche significative e saranno in primis le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale quelle che dovrebbero garantire agli utenti un’esperienza più accattivante.

A questo punto non manca chi ritiene che Microsoft potrebbe finire per decidere di non lanciare Windows 12 nemmeno il prossimo anno e abbandonare la numerazione per il suo sistema operativo, aggiungendo magari qualche sigla o nome che facciano riferimento proprio all’intelligenza artificiale. Staremo a vedere.