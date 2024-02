Continuiamo a seguire con grande interesse l’incessante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.3.10.72.

WhatsApp prepara un’altra novità per l’app iOS

Lo scorso anno è emerso che gli sviluppatori del servizio di messaggistica sono al lavoro su una funzionalità che consenta di impostare un nome utente, così da rendere più sicuro e privato il modo in cui ci si connette con gli altri (senza la necessità di condividere il numero di telefono) e, in attesa che tale novità venga implementata, sono emersi ulteriori dettagli.

Grazie alla versione 24.3.10.72 beta di WhatsApp Business per iOS, infatti, scopriamo che il team del servizio di messaggistica sta perfezionando il processo di convalida del nome utente.

Così come viene mostrato da questo screenshot, il team di WhatsApp sta sviluppando una nuova sezione in cui sarà possibile scegliere il proprio nome utente e, dopo il suo inserimento, il servizio avvierà un processo di convalida, in modo da garantire che sia univoco e soddisfi criteri specifici.

Una volta avvenuta la convalida, gli utenti potranno usare questo username come mezzo di identificazione all’interno della piattaforma di messaggistica.

Al momento non vi sono informazioni su quando la funzionalità sarà implementata per tutti.

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente dell’app, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

