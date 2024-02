Sedie e scrivanie sono due tra gli accessori più importanti per una postazione da gioco o da lavoro, anzi, li possiamo definire fondamentali. Eppure sono ancora tantissimi gli utenti che scelgono soluzioni economiche, soprattutto per quanto riguarda le sedie, col rischio di assumere posizioni sbagliate per lunghi periodi, con ripercussioni sulla salute a lungo termine.

Spesso il prezzo delle migliori sedie e scrivanie rappresenta un ostacolo, almeno dal punto di vista psicologico, per molti, ma con i Saldi Invernali di Secretlab, che hanno preso il via solo da qualche giorno, potete risparmiare fino a 200 euro sui vostri acquisti e portarvi a casa prodotti di altissima qualità a prezzi molto interessanti.

Gli sconti sono disponibili sulle sedie delle linee TITAN Evo, Classics e Classic NAPA, su entrambe le linee di scrivanie e sui numerosi accessori che potete acquistare per rendere ancora più completi e funzionali i prodotti Secretlab. Vediamo nel dettaglio gli sconti a disposizione per voi.

Sedie in offerta

Il brand Secretlab è da sempre associato alle sedie da gaming o da ufficio e nei Saldi Invernali non potevano ovviamente mancare gli sconti su tutte (o quasi) le linee di sedie. Si parte dal modello NeueChair, la sedia realizzata con sistema a rete, che garantisce la massi a traspirabilità ed elasticità, che è scontata di 30 euro rispetto al prezzo di listino.

Si prosegue con la serie TITAN Evo, il modello di punta di Secretlab, disponibile in tre diverse dimensioni (Small, Regular e XL) e con un’ampia gamma di rivestimenti, che vanno dalla similpelle alla pelle, dal tessuto SoftWeave a quello Exotic. Numerose sono anche le colorazioni, da quelle più classiche alle edizioni speciali, che includono novità esclusive come la versione Oracle Red Bull Racing, ma anche numerose varianti dedicate ai videogiochi e ai film più famosi.

Previous Next Fullscreen

Lo sconto su tutti i modelli della serie TITAN Evo può raggiungere i 100 euro, cifra che varia a seconda dei modelli e delle colorazioni, un ottima possibilità di risparmio.

Ottimo anche lo sconto sulle sedie Secretlab Classics, anche in questo caso disponibili in diverse colorazioni e tessuti, con sconto fino a 100 euro. Lo sconto più goloso però è riservato al modello Classic NAPA, realizzato in pelle NAPA, dove lo sconto immediato è di ben 200 euro, un’occasione irripetibile per avere un modello prestigioso a un prezzo imbattibile. A seguire i link per l’acquisto delle sedie Secretlab.

Le migliori scrivanie

Entrambi i modelli di scrivania targata Secretlab, vale a dire MAGNUS e MAGNUS Pro, sono in promozione nei Saldi Invernali. con sconti che raggiungono gli 89 euro. In particolare per il modello standard, con altezza fissa, lo sconto per il bundle raggiunge i 70 euro, con la possibilità di scegliere il tappetino magnetico da includere.

Se invece preferite MAGNUS Pro, la scrivania regolabile in altezza che si trasforma in una postazione stand-up, per cambiare radicalmente il proprio modo di lavorare, lo sconto per il bundle può raggiungere gli 89 euro, anche in questo caso davvero niente male.

Accessori per tutti i gusti

Chiudono l’elenco dei prodotti in sconto tutti gli accessori. Si parte da Secretlab SKINS, le coperture per le sedie della serie TITAN Evo che vi permettono letteralmente di cambiare pelle, scegliendo tra diverse colorazioni e design. Ideale se avete scelto un modello in pelle e volete una copertura in tessuto per l’estate o per evitare di rovinare eccessivamente la pelle. In questo caso lo sconto immediato è del 10%.

Raggiunge invece il 20% lo sconto su tutti gli accessori e sui prodotti di merchandising. Trovate staffe per monitor, cuscini cervicali e lombari, braccioli, staffe per le scrivanie, sistemi di illuminazione e molto altro, per rendere ancora più ricchi e completi i vostri prodotti Secretlab.

Informazione Pubblicitaria