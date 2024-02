È passato un anno esatto da quando Microsoft ha deciso di abbracciare pienamente la realtà dei chatbot con intelligenza artificiale generativa e adesso, col grande evento promozionale del Super Bowl 2024 alle porte, il colosso di Redmond ha pensato bene di dare una rinfrescata a Copilot — sia in versione web che con riguardo all’app dedicata —, così da presentarsi all’appuntamento nella migliore maniera possibile.

Microsoft al Super Bowl 2024 per promuovere Copilot

Se nelle ultime settimane avete seguito le vicende di Copilot di Microsoft, sapete già del recente annuncio di Copilot Pro a livello globale e del lancio delle versioni personalizzate di ChatGPT. Ebbene, c’è però una cosa che forse ancora non sapete: quest’anno, per la prima volta da quattro anni a questa parte, Microsoft ha deciso di investire nel Super Bowl a scopo promozionale, realizzando uno spot pubblicitario atto ad accendere i riflettori proprio su Copilot e su alcuni degli strumenti offerti dall’applicazione mobile del chatbot che gli utenti potrebbero apprezzare in modo particolare.

In vista del grande appuntamento, fissato per domenica 11 febbraio 2024, Microsoft ha annunciato un rinnovamento grafico per Copilot, coinvolgendo nel rinnovamento sia la versione web del chatbot che l’omonima app per dispositivi mobili iOS e Android. A detta del produttore, la nuova impostazione grafica è più pulita e favorisce la fruizione delle risposte del chatbot; la novità di maggiore impatto visivo — e pratico — comunque è rappresentata dal nuovo carosello che contiene suggerimenti su ciò che Copilot è in grado di fare. Lo potete vedere nell’immagine riportata qui sopra e provare in prima persona al sito dedicato copilot.microsoft.com.

Questo rinnovamento arriva ad un anno esatto dal debutto del chatbot di Microsoft, lanciato col nome di Bing Chat quale funzionalità integrata in Microsoft Bing e Microsoft Edge e poi evolutosi in Copilot come lo conosciamo oggi. Il produttore ha ricordato questo anniversario attraverso i numeri del successo di Copilot: ad oggi, gli utenti hanno preso parte ad oltre 5 miliardi di chat e generato oltre 5 miliardi di immagini attraverso le varie modalità di utilizzo di Copilot. Pare che Copilot abbia dato anche un importante contributo alla crescita delle quote di mercato di Bing ed Edge.

Al contempo, sono più numerosi gli strumenti che Copilot mette a disposizione per la creazione e la modifica di immagini. In alcuni mercati, la funzione Designer permette di modificare le immagini generate senza dover uscire dal chatbot (ad esempio, sfocando lo sfondo o trasformandola in un pezzo di pixel art); gli utenti di Copilot Pro possono anche ridimensionare le immagini scegliendo il formato quadrato o quello landscape e rigenerarle senza uscire dalla chat. Guardando oltre, Microsoft è in procinto di lanciare Designer GPT direttamente all’interno di Copilot, così da permettere agli utenti di dare ancora più libero sfogo alla propria creatività.

