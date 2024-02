Nella giornata di oggi, 6 febbraio 2024, Vodafone ha annunciato che il costo di alcune offerte di rete fissa aumenterà di 1,99 o di 2,99 euro al mese in base al proprio abbonamento. Sono delle modifiche contrattuali che, per legge, è possibile non accettare esercitando il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.

Cosa sapere sui nuovi rincari di Vodafone e come recedere

Gli aumenti di 1,99 euro e di 2,99 euro al mese variano in base all’offerta di rete fissa, rincari annunciati da Vodafone nell’area del sito Modifiche contrattuali e aggiornamenti, in cui specifica inoltre che ne verrà data notizia a partire dalle fatture emesse dal 6 febbraio 2024. L’operatore non ha specificato quali sono le offerte coinvolte nelle rimodulazioni in questione, limitandosi a giustificarle così: “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”.

Come anticipato, è possibile chiedere il recesso nel caso in cui non si volessero accettare le modifiche contrattuali in questione, richiesta inoltrabile entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura in cui viene specificata la rimodulazione; a ogni cliente sarà inviata una comunicazione in fattura con la data specifica entro cui poter recedere. Queste le modalità:

sul sito voda.it/disdettalineafissa;

nei negozi Vodafone;

chiamando il 190;

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO);

scrivendo una PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it.

Scegliendo una di queste due ultime modalità di recesso, è necessario specificare come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“. Ricordiamo inoltre che è possibile pagare in un’unica soluzione o con la stessa cadenza le eventuali rate residue relative a costi di attivazione, dispositivi associati e altri prodotti legati alle proprie offerte di rete fissa che si desidera disattivare.

