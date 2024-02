Nelle scorse ore Apple ha annunciato i risultati relativi al primo trimestre dell’anno fiscale 2024, periodo nel corso del quale ha fatto registrare entrate per 119,58 miliardi di dollari, superando le previsioni degli analisti (117,91 miliardi di dollari).

I ricavi maggiori vengono dalle vendite di iPhone (69,7 miliardi di dollari) e dai servizi (23 miliardi di dollari) mentre le vendite di iPad e Mac hanno generato ricavi rispettivamente per 7,02 miliardi di dollari e 7,78 miliardi di dollari.

Il primo trimestre del 2024 è il primo a includere completamente le vendite della serie iPhone 15, di Apple Watch Series 9, di Apple Watch Ultra 2 e di AirPods Pro 2 con USB Type-C.

Nessun accordo con Masimo

E in occasione dell’annuncio dei risultati fiscali, Tim Cook, CEO di Apple, ha reso noto che il colosso di Cupertino non ha alcuna intenzione di accordarsi con Masimo, l’azienda con cui ha in corso una controversia legale relativa ad alcuni brevetti sul sistema di rilevamento del livello di ossigeno nel sangue e a causa della quale negli Stati Uniti è stato imposto il divieto di commercializzazione di Apple Watch dotati di un sensore dedicato a tale funzionalità.

Tim Cook ha confermato che Apple è concentrata sugli appelli e ciò significa che per il momento non proverà a trovare un accordo con Masimo per una licenza di utilizzo dei brevetti in questione.

Apple si prepara agli store di app alternativi in Europa

Di recente il colosso statunitense ha annunciato una serie di misure per adeguarsi alle nuove norme del Digital Markets Act (DMA), impianto normativo dell’Unione Europea volto a regolamentare il settore tecnologico e che comporterà per gli utenti iPhone la possibilità di avere degli store di applicazioni alternativi a quello ufficiale.

Per preparare gli sviluppatori a tale novità epocale, il colosso di Cupertino consentirà loro di richiedere una consulenza sulle nuove linee guida.

Queste sessioni con un membro del team Apple durano circa 30 minuti e gli sviluppatori sono liberi di porre qualsiasi domanda possano avere. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.