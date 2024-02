Se state valutando l’acquisto di un nuovo router, ma siete indecisi sul modello e al tempo stesso non volete spendere troppo, oggi su Amazon ci sono diversi prodotti targati TP-Link che potreste trovare interessanti. TP-Link è un’azienda nota per offrire soluzioni per il networking con un ottimo rapporto qualità/prezzo, una caratteristica che possiamo confermare per esperienza personale, ma apprezzabile anche sui prodotti che abbiamo scelto in questa occasione.

Nelle ultime ore sono diverse le offerte TP-Link comparse su Amazon, in questo caso però abbiamo scelto solo quelle che presentano un prezzo vantaggioso, per intenderci con uno sconto effettivo sul prezzo di listino o comunque al minimo storico sulla piattaforma. Le opzioni che abbiamo valutato sono tre e non sono scelte a caso, ognuna di queste infatti può soddisfare diverse tipologie di utenza, da chi cerca un router cablato a chi invece è orientato su un router mobile.

Router TP-Link in offerta su Amazon

Iniziamo con uno dei router WiFi TP-Link più noti degli ultimi anni, il TP-Link Archer C80, un dispositivo Dual-Band che sfrutta lo standard WiFi AC (quindi non l’ultima generazione) garantendo ottime prestazioni e una rete stabile e veloce, capace per intenderci di una velocità di trasferimento dati sino a 1.900 Mpbs (o 1,9 Gbps). Siamo di fronte a un prodotto ottimizzato in tutte le sue componenti che, stando alla scheda tecnica, può garantire 1.300 Mbps sulla banda dei 5 GHz e 600 Mbps su quella a 2,4 GHz.

A bordo sono presenti diverse tecnologie che ottimizzano prestazioni e copertura per garantire la migliore esperienza utente possibile, dall’approccio 3×3 MIMO per trasmettere e ricevere dati su tre stream simultaneamente, passando per la tecnologia Beamforming e una gestione personalizzata avanzata con funzioni come Parental Control, Smart Connect, Airtime Fariness e TP-Link OneMesh per sfruttare i vantaggi della tecnologia mesh. Le quattro antenne esterne ad alto guadagno concorrono ad avere un’ottima copertura, mentre lato porte segnaliamo la presenza di quattro LAN Gigabit e una porta WAN.

TP-Link Archer C80 è disponibile al minimo storico su Amazon

Per chi cerca invece un router 4G senza particolari pretese, ma sempre con un prezzo che non sia esagerato, segnaliamo invece il TP-Link 4G VoLTE. Si tratta di un router LTE che ovviamente necessita di una SIM e che è in grado di supportare sino a 32 dispositivi connessi; la velocità di connessione arriva fino a 300 Mbps, le antenne sono rimovibili e sono presenti tre porte LAN per connettere dispositivi cablati come PC desktop, smart TV e console di gioco.

TP-Link 4G VoLTE è disponibile su Amazon al minimo storico su Amazon

Chiudiamo questo trittico con TP-Link Nano, un piccolo router portatile con WiFi AC che può essere portato praticamente ovunque. Anche in questo caso siamo di fronte a un dispositivo Dual-Band con una velocità combinata sino a 733 Mbps, ovvero 433 Mbps sulla banda dei 5 GHz e oltre 300 Mbps sui 2,4 GHz. Versatile e dotato di una port WAN/LAN, il TP-Link Nano si alimenta via USB anche con un power bank, offrendo WiFi tramite cavo LAN e chiavetta surf USB 3G/4G o WISP.

TP-Link Nano è disponibile su Amazon a 29,99 euro invece che 39,99 euro

