IKEA Kreativ è una nuova funzione dell’app IKEA, disponibile anche sul sito dell’azienda, che permette di avere un’anteprima virtuale di mobili e arredamenti in un determinato ambiente, di casa propria o fittizio. Si avvale della realtà aumentata, per ricrearli con i prodotti di IKEA che si desidera acquistare/provare, in maniera digitale.

Cos’è IKEA Kreativ e come si usa

È una sorta di strumento di progettazione di interni basato sulle tecnologie di intelligenza artificiale e visuale, “simile a quelle utilizzate nelle auto a guida autonoma“, specifica l’azienda, uno strumento che utilizza algoritmi di fotografia computazionale e di visione stereoscopica in 3D, insieme a reti neurali addestrate apposta per riconoscere gli oggetti e le geometrie degli spazi interni, generando immagini realistiche con cui ottimizzare l’arredamento della casa, direttamente da casa.

IKEA Kreativ si può usare in due modi: scegliendo un ambiente tipo fra le soluzioni proposte (oltre 50 ambienti 3D arredati, a mo’ di fonte di ispirazione per trovare nuove idee), oppure scansionando la propria stanza, potendo rimuovere virtualmente mobili e altri oggetti e aggiungendone di altri. Quest’ultima opzione è disponibile solo sull’app IKEA che, con la funzione Scene Scanner, permette di creare delle repliche 3D realistiche di un proprio ambiente; basta seguire le istruzioni passo dopo passo sullo schermo, è tutto molto intuitivo. Ecco un video esemplificativo:

Una volta progettata la propria stanza con i prodotti di IKEA, si può procedere con l’acquisto direttamente da lì, oppure salvare il proprio progetto nel cloud per poi accedervi in seguito e condividerlo con altre persone, magari per chiedere qualche consiglio o impressione.

Per provare questa nuova funzione di IKEA o per saperne di più è possibile visitare la pagina dedicata del sito web, oppure accedere all’app IKEA e iniziare a sperimentare con Kreativ direttamente da lì.

