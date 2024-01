Se state pensando di aggiornare il vostro vecchio monitor da gaming, magari con qualcosa di non troppo costoso ma al tempo stesso con buone prestazioni e soprattutto con un alto refresh-rate, vi segnaliamo che su Amazon è in corso un’offerta da non sottovalutare per il Lenovo Legion R25f-30.

Si tratta di un modello inserito nella gamma Legion, ossia il brand Lenovo dedicato ai prodotti ottimizzati per i giocatori più esigenti, così come del resto testimonia la scheda tecnica del Legion R25f-30. L’offerta è decisamente buona, 20% sul prezzo di listino che, facendo due calcoli, equivale a 50 euro di risparmio (che non sono pochi).

Lenovo Legion R25f-30: monitor ideale per il gaming ad alto refresh-rate

Lenovo Legion R25f-30 si fa notare subito per un design con cornici sottili, accattivante e curato, compreso il piedistallo ergonomico regolabile. Sotto la scocca c’è un pannello di tipo VA da 24,5 pollici con risoluzione Full-HD 1080P; se vi sembrano pochi ricordate che per sfruttare appieno questo display con la sua tecnologia di sincronizzazione, dovrete avere sotto mano una GPU capace di garantirvi almeno 240 FPS nei titoli che giocate di solito (lasciando da parte i dettagli).

Il pannello gode di una certificazione ClearMR 7000 e supporta AMD Freesync Premium per evitare qualsiasi artefatto durante la fase di gioco; oltre al refresh impostato a 240 Hz (modificabile sino a 280 Hz con overclock), spicca poi il tempo di risposta MPRT (Motion Picture Response Time) di appena 0,5 millisecondi. essendo un VA inoltre, non colpisce il valore di contrasto pari a 3.000:1, senza dimenticare gli ampi angoli di visione (sino a 178°) e una copertura sRGB del 99%; buona anche la luminosità tipica a 350 cd/m2 con un picco di 380 cd/m2.

Lenovo Legion R25f-30 integra due altoparlanti da 3 watt e offre due porte HDMI 2.1, una display Port 1.4a e jack audio da 3,5 mm; a bordo troviamo anche il software Lenovo Smart Artery per ottimizzare il display e la fase di gioco oltre alla Tecnologia Eye Care per potreggere la vista.

Lenovo Legion R25f-30 è disponibile su Amazon a 199 euro invece che 249 euro

Scheda tecnica Lenovo Legion R25f-30

Tipologia di pannello VA

Dimensioni pannello 24,5″

Risoluzione massima 1.920×1080 pixel (Full-HD)

Frequenza di aggiornamento 240 Hz (overclock sino a 280 Hz)

Tempo di risposta MPRT 0,5 ms

Contrasto 3.000:1

Luminosità di picco 380 cd/m2

Angolo visuale 178/178°

Supporto AMD Freesync Premium

Copertura DCI-P3 al 99% e 90% sRGB

Porte HDMI 2.1 (x2), Display Port 1.4a, Jack audio

Altoparlanti 2x 3 watt

Flicker-Free e Low Blue Light

Lenovo Smart Artery

Piedistallo regolabile

