Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

Se gli sforzi maggiori del team di WhatsApp sono ovviamente rivolti alle applicazioni per i dispositivi basati su Android e iOS, di tanto in tanto vengono introdotte delle novità anche per i client desktop.

WhatsApp Beta per Windows si arricchisce di uno strumento

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta di WhatsApp per Windows, che arriva così alla versione 2.2403.3.0.

Con tale release arriva la possibilità per gli utenti di creare adesivi:

Così come viene mostrato da questo screenshot, nel pannello degli sticker viene aggiunta una nuova opzione che consente agli utenti di convertire facilmente le immagini in adesivi.

Inoltre questa funzionalità offre agli utenti alcuni strumenti di modifica di base, come ad esempio la possibilità di ritagliare l’immagine prima di condividerla.

Già disponibile nella versione Electron di WhatsApp Desktop, questa comoda funzionalità arriva ora anche nell’app nativa di Windows, garantendo così che gli utenti di diverse versioni dell’app possano usufruire della stessa opzione.

Questa novità è al momento disponibile soltanto per alcuni utenti che installano l’ultimo aggiornamento dell’app beta per Windows rilasciato sul Microsoft Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). Chi non dovesse vedere questo aggiornamento su Microsoft Store dovrà avere pazienza ancora per qualche giorno.

La versione stabile dell’applicazione di messaggistica per i dispositivi Windows può essere scaricata dallo store ufficiale di Microsoft seguendo questo link.

