Philips amplia il proprio catalogo di monitor professionali per la produttività e annuncia il debutto del Philips 49B2U6900CH, un display che stando all’azienda ridefinisce gli standard di categoria con nuove funzionalità che si sposano alla perfezione con una scheda tecnica già importante.

La proposta del produttore olandese guarda a quel segmento di utenza che mira a un pannello di dimensioni importanti, senza rinunce in quanto a flessibilità e con la sua diagonale da 48,8 pollici si pone come perfetto sostituto di quelle configurazioni a doppio monitor con qualche anno sulle spalle. Ma vediamolo nel dettaglio.

Philips 49B2U6900CH: un monitor di qualità ottimizzato per il multi-tasking

Il nuovo Philips 49B2U6900CH non guarda esclusivamente a dimensioni e prestazioni del pannello, caratteristiche che ora vedremo e che sicuramente gratificano l’occhio, ma da sole non sono sufficienti a garantire un’esperienza utente completa e soprattutto versatile. Per questo motivo a bordo di questo Philips troviamo particolari accorgimenti come la webcam regolabile con inquadratura automatica, il microfono a cancellazione di rumore e la luce di cortesia, tre funzionalità che garantiscono al display di regolare la visuale della webcam per adattarla in base agli scenari di utilizzo; la webcam può essere inoltre regolata in avanti e indietro di 30 gradi, in modo che l’utente possa adattarla al proprio campo visivo.

Sempre per l’ambito lavorativo e in particolare per i professionisti che lavorano in team, troviamo la funzione Busylight. Situata sulla parte superiore della webcam, la Busylight è una luce progettata per comunicare gli stati di lavoro; può segnalare quando siamo impegnati in una chiamata colorandosi automaticamente rosso, oppure essere impostata manualmente quando l’utente è occupato in una particolare attività e non può o vuole essere disturbato.

Parlando di caratteristiche del display invece, Philips opta per un pannello VA curvo da 48,8 pollici con una risoluzione Dual QHD, ovvero 5.120×1.440 pixel con refresh a 75 Hz. Buona la luminosità di picco dichiarata in 450 cd/m2 (DisplayHDR 400), così come gli angoli di visione e il contrasto nativo pari a 3.000:1, specifica in piena regola per un VA di ultima generazione.

A bordo non manca il miglioramento dell’immagine con Smart Image, mentre in ottica produttività spicca lo Smart KVM per cambiare al volo la sorgente video, gestendo tutto con un unico cavo USB-C che, tra le altre cose, prevede il supporto per la ricarica dei dispositivi sino a 100 watt. Il Philips 49B2U6900CH vanta anche una buona dotazione di porte, tecnologie come Low Blue Light e Flicker-Free, oltre a un supporto che può essere regolato in altezza, rotazione e inclinazione.

Caratteristiche tecniche Philips 49B2U6900CH

Tipologia di pannello LCD VA (W-LED)

Dimensioni pannello 48,8″ / 124 cm

Curvatura 1800R

Formato 32:9

Risoluzione massima 5.120 x 1.440 pixel

Tempo di risposta GtG 4ms

Luminosità 450 cd/m²

Contrasto tipico 3000:1

SmartContrast 80.000.000: 1

Angolo visuale 178/178°

Miglioramento dell’immagine SmartImage, Flicker-free

Colori display 1,07 miliardi (8 bit + FRC)

Spettro di colori NTSC 97%, sRGB 119%

DisplayHDR 400 certificato

Frequenza di aggiornamento 75 Hz

Modalità LowBlue Mode, Flicker Free

Connettività

HBR3 (USB-C/DisplayPort)

Jack combo con uscita audio/ingresso microfono

LAN Ethernet 2,5 Gbps, Wake on LAN

2x HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4,

2 USB-C (upstream, modalità DP Alt, dati, PD fino a 100 W)

Hub USB

USB 3.2 Gen 2 10 Gbps

2x USB-C upstream

4x USB-A downstream (con 1 per ricarica rapida B.C 1.2)

1 USB-C downstream (15 watt)

Altoparlanti 2x 5 watt

Modalità PIP e PBP

Smart KVM

Webcam integrata da 5 megapixel con microfono

Supporto BusyLight

Regolazione piedistallo

Altezza 150 mm

Rotazione -/+ 30 gradi

Inclinazione -5/15 gradi

Consumo tipico 37,5 watt (picco 46 watt)

Supporto Windows 10, Windows 11 e macOS

Disponibilità e prezzo

Stando ai dettagli condivisi dal produttore, il monitor Philips 49B2U6900CH sarà disponibile da febbraio a un prezzo suggerito di 1.249 euro, nel frattempo però è già possibile preordinarlo su Amazon a 1.199 euro (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Philips svela la gamma di TV Ambilight 2024: ecco modelli e prezzi