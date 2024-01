Si è conclusa ieri la precedente promozione “Tech Mania”, che ha lasciato il posto alla nuova campagna promozionale di MediaWorld denominata “Tutto vero tasso zero“. Comprende un bel po’ di offerte interessanti su tanti prodotti tech, inclusi gli smartwatch, gli iPhone, le cuffie, i notebook, ma anche le console e le TV. Come al solito, in questo articolo trovate una selezione delle migliori offerte disponibili e tutte le informazioni da sapere per approfittarne.

Le migliori offerte della promo di MediaWorld “Tutto vero tasso zero”

È in vigore fino al 4 febbraio “Tutto vero tasso zero”, la nuova promozione di MediaWorld che, oltre agli sconti, permette di iniziare a pagare i prodotti acquistati dal prossimo mese di maggio. Qui sotto, trovate una selezione dei prodotti più scontati da tenere in considerazione, mentre su tuttoandroid.net i migliori sconti relativi sui dispositivi del robottino verde (e non solo).

iPhone, smartwatch e cuffie in offerta

Notebook, PC e periferiche

TV, console e altro

Questi erano alcuni dei prodotti in sconto disponibili da MediaWorld con la nuova campagna promozionale “Tutto vero tasso zero”, che ricordiamo essere in vigore fino al 4 febbraio 2024. Nel link che segue, trovate tutti gli sconti relativi:

Tutti i prodotti in offerta da MediaWorld per “Tutto vero tasso zero”

