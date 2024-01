La realtà aumentata potrebbe rendere divertenti anche attività che normalmente non lo sono, come ad esempio aspirare lo sporco dal pavimento. Questo grazie alla gamification che punta a introdurre aspetti ludici nelle attività che non sono divertenti per renderle più sopportabili.

Daniel Beauchamp di Shopify ha pubblicato un video in cui si vede come è possibile utilizzare un aspirapolvere Dyson in combinazione con la realtà aumentata fornita da un visore per trasformare un’attività noiosa in una sorta di videogioco.

Aspirare il pavimento diventa un videogame grazie alla realtà aumentata

Tramite un’app sperimentale il visore Meta Quest Pro mostra uno strato verde sul pavimento che si cancella dove si passa con l’aspirapolvere. In questo modo è possibile rendersi subito conto delle aree sulle quali si è passati, inoltre l’operazione di pulizia sembra più divertente.

Spatial Vacuuming Never miss a spot again! pic.twitter.com/VJlHaY9XIJ — Daniel Beauchamp (@pushmatrix) January 23, 2024

Il visore Meta Quest Pro può tracciare le mani dell’utente, ma è molto più preciso se si utilizzano i controller. Ecco il motivo per cui Beauchamp ne ha legato uno all’aspirapolvere.

Per ora si tratta di un esperimento, ma in futuro la realtà virtuale potrebbe essere anche qualcosa del genere, ovviamente tramite occhiali intelligenti più pratici come ad esempio i Ray-Ban Meta Smart Glasses.

