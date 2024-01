Dopo l’aggiornamento del firmware, le stampanti HP si rifiutano completamente di funzionare se sono installate cartucce di inchiostro non originali. Il capo di HP Enrique Lores ha citato i problemi di sicurezza come una delle ragioni che ha spinto l’azienda a scoraggiare l’utilizzo di cartucce di altri produttori.

Lores ha affermato che HP ha scoperto che i malware possono essere incorporati nell’elettronica delle cartucce e diffondersi attraverso la rete informatica.

Alcuni esperti di sicurezza ritengono tuttavia che questo scenario sia inverosimile, in quanto le cartucce di inchiostro possono restare nei negozi per molti mesi, quindi si tratterebbe di un sistema troppo lento per diffondere un malware.

HP blocca le cartucce di terze parti in quanto potrebbero introdurre malware

In pratica lo scenario è stato creato da HP e potrebbe essere attuabile, tuttavia un simile attacco informatico non è stato ancora osservato nel mondo reale.

HP invita gli utenti a essere più cauti nell’installare aggiornamenti firmware non attendibili, poiché potrebbero rendere inutilizzabile la stampante, ma se gli aggiornamenti HP impediscono di utilizzare le cartucce compatibili, solitamente meno costose di quelle originali, gli utenti potrebbero decidere di non aggiornare il software, aumentando il rischio di vulnerabilità.

Qualcuno potrebbe sospettare che HP abbia più che altro l’obiettivo di scoraggiare l’utilizzo delle cartucce di altri produttori per proteggere il suo business, in quanto l’azienda dovrebbe preoccuparsi di mantenere le sue cartucce e il suo software più sicuri, invece di screditare i prodotti della concorrenza.

