Acer gioca d’anticipo e lancia sul suo store le nuove Promo di San Valentino con una selezione di prodotti a prezzo scontato sul suo store ufficiale. Le offerte lanciate oggi dall’Acer Store saranno accessibili fino al prossimo 12 di febbraio, permettendo a tutti gli utenti di scegliere il regalo tech giusto per la festa di San Valentino.

Come da tradizione, le offerte Acer coprono varie categorie di prodotto. In sconto ci sono i notebook da gaming ma anche i notebook “thin and light”, pensati per l’uso in mobilità. Non mancano, inoltre, sconti su computer desktop, su monitor e su altri accessori proposti dall’azienda. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova promozione.

Acer dà il via alle offerte di San Valentino

La nuova ondata di offerte dell’Acer Store è a tema San Valentino e garantisce fino a 300 euro di sconto (anche se alcuni prodotti di fascia molto alta sono disponibili con sconti fino a 1.000 euro). Chi sceglie di affidarsi allo store di Acer per i propri acquisti, oltre al supporto diretto dell’azienda produttrice in fase d’acquisti, può sfruttare la consegna gratuita (in 1-5 giorni lavorativi) e la possibilità di acquisto in3 rate, pagando con PayPal o Klarna.

Per un quadro completo sulle offerte, valide fino al 12 febbraio, è disponibile il link qui di sotto:

>> Scopri qui tutte le offerte della Promo di San Valentino di Acer <<

Qui di seguito, invece, abbiamo selezionato le migliori proposte disponibili in questo momento sull’Acer Store.

Acer Aspire 5 in offerta a 599 euro invece di 799 euro, con 200 euro di sconto; il notebook ha un processore AMD Ryzen 5 7530U , 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

invece di 799 euro, con 200 euro di sconto; il notebook ha un processore , 8 GB di RAM e 512 GB di SSD oltre a un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD Acer Swift X in offerta a 699 euro invece di 999 euro, con 300 euro di sconto: il notebook è dotato del processore Intel Core i5-11320H affiancato dalla scheda video NVIDIA RTX 3050 e da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD; c’è un display IPS da 16,1 pollici con risoluzione Full HD

invece di 999 euro, con 300 euro di sconto: il notebook è dotato del processore affiancato dalla scheda video e da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD; c’è un display IPS da 16,1 pollici con risoluzione Full HD Acer Swift Edge OLED Pro in offerta a 1.199 euro invece di 1.499 euro, con 300 euro di sconto; questo notebook è dotato del processore AMD Ryzen 7 7840U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD; c’è anche un display OLED da 16 pollici con risoluzione 3.2K, refresh rate di 120 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10

invece di 1.499 euro, con 300 euro di sconto; questo notebook è dotato del processore affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD; c’è anche un con risoluzione 3.2K, refresh rate di 120 Hz e rapporto tra le dimensioni di 16:10 Acer Nitro 5 AN515-58 in offerta a 1.199 euro invece di 1.499 euro, con 300 euro di sconto; il notebook da gaming è dotato del processore Intel Core i5-12500H oltre che di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD; a gestire il comparto grafico c’è la scheda video NVIDIA RTX 4050 mentre il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz

invece di 1.499 euro, con 300 euro di sconto; il notebook da gaming è dotato del processore oltre che di 16 GB di memoria RAM e di 512 GB di SSD; a gestire il comparto grafico c’è la scheda video mentre il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz Acer Nitro 5 in offerta a 1.499 euro invece di 1.799 euro, con 300 euro di sconto; il notebook da gaming di Acer è dotato del processore Intel Core i7-12650H a cui si affianca la scheda video NVIDIA RTX 4060 ; ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre a un display in 16:10 da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz

invece di 1.799 euro, con 300 euro di sconto; il notebook da gaming di Acer è dotato del processore a cui si affianca la scheda video ; ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre a un display in 16:10 da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz Acer Predator Helio Neo 16 in offerta a 1.699 euro invece di 1.999 euro, con 300 euro di sconto; si tratta di un notebook da gaming che unisce il processore Intel Core i7-13700HX alla scheda video NVIDIA RTX 4060; ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre a un display in 16:9 da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 165 Hz

