GEEKOM si conferma come uno dei produttori di Mini PC più attivi in questi mesi e lo fa con un’ottima promozione relativa a un computer con una scheda tecnica decisamente niente male. Processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, tanta RAM, un SSD capiente con la possibilità di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione interna sia con SSD M.2 che con tradizionali dischi rigidi da 2,5 pollici, e una ricca dotazione di porte e connettori ne fanno una soluzione adatta a molteplici utilizzi, dagli studenti agli ambienti produttivi.

GEEKOM IT12 in offerta

Il mini PC in promozione, che può essere acquistato su Amazon o sullo store ufficiale GEEKOM a un prezzo molto simile, è il modello IT12, decisamente compatto ma non per questo meno interessante. Misura appena 117 x 112 x 45,6 millimetri, con un peso di 652 grammi che permette di portarlo in uno zaino e utilizzarlo a casa come a scuola o al lavoro, avendo tutti i propri dati a disposizione. Per ridurre ulteriormente l’ingombro sulla scrivania è possibile fissarlo al retro del monitor utilizzando la staffa VESA inclusa nella confezione di vendita.

La scheda tecnica è decisamente di tutto rispetto, a partire dalla CPU, una Intel Core i7-12650H con 12 core e 16 Threads, 18 MB di cache e frequenza di funzionamento fino a 4,7 GHz, con scheda grafica Intel Iris XE, 32 GB di RAM di tipo DDR4, SSD M.2 2280 PCIe Gen 4 da 1 TB e slot aggiuntivo di tipo M.2 2242 in grado di alloggiare unità fino a 1 TB. La connettività senza fili include il supporto alle reti WiFi 6E, con supporto quindi alle reti a 2,4, 5 e 6 GHz e Bluetooth 5.2. A questo si aggiunge una porta RJ45 a 2,5 GB, per il collegamento cablato alla rete domestica o lavorativa.

Completa anche la serie di porte di espansione, a partire da 3 USB 3.2 di seconda generazione. 1 USB 2.0, 2 USB4, 1 lettore di SD, 1 presa da 3,5 mm per cuffie o altoparlanti esterni, 2 porte HDMI 2.0 e 1 porta DC per l’alimentazione. In questo modo è possibile collegare fino a 4 monitor a GEEKOM IT12, due schermi con risoluzione massima 8K e due schermi 4K, una soluzione perfetta sia per la produttività sia per il gaming più evoluto.

Il sistema di raffreddamento è di tipo attivo, con una ventola decisamente silenziosa che raggiunge i 45 decibel quando lavora al massimo della velocità, un dato impressionante che rende questo mini PC molto silenzioso e adatto anche per essere utilizzato come media center o in casa anche di notte. Non manca la licenza di Windows 11 Professional, per iniziare a utilizzare il computer fin dal primo momento senza dover sostenere spese aggiuntive.

Come detto in apertura, potete acquistare GEEKOM IT12 su Amazon a 484 euro invece di 509 euro utilizzando il codice sconto 24TTMIT12. In alternativa potete rivolgervi allo store ufficiale dove potete approfittare di un coupon da 30 euro inserendo il codice LUIT12. A seguire i link per l’acquisto.

