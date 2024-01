WhatsApp continua a lavorare per migliorare l’esperienza d’uso della sua popolare app di messaggistica istantanea. L’ultima novità in fase di sviluppo riguarda una nuova funzionalità pensata per gestori e amministratori dei canali WhatsApp, che presto potranno trasferire la proprietà del canale stesso ad un altro utente.

La possibilità di trasferire la proprietà dei canali sarà presto realtà su WhatsApp per iOS

Questa possibilità era già stata anticipata nella versione beta 2.24.2.17 per Android, ma ora arriva anche su iOS grazie all’aggiornamento 24.2.10.70, momentaneamente disponibile su TestFlight. Analizzando il codice di questa versione sono state scoperte alcune stringhe che fanno riferimento in maniera piuttosto esplicita alla possibilità di cedere la proprietà di un canale WhatsApp.

Si tratta, come anticipato, di una novità importante per gestori e amministratori di canali, che in vari casi possono avere l’esigenza di passare il testimone della gestione del canale, per motivi personali, di tempo o altri impegni. Finora non era possibile farlo direttamente, ed il canale restava associato al numero di telefono del proprietario originale; con il nuovo sistema sarà possibile trasferire definitivamente la proprietà ad un altro amministratore, purché questi sia già configurato come tale.

Prima di procedere con la consegna – ovviamente digitale – del canale ad un’altra persona, e contestualmente anche durante la sua reale attuazione, bisogna prestare massima attenzione. Questo perché il processo sarà irreversibile: una volta ceduta la proprietà, questa non potrà più essere riassegnata al proprietario originale. WhatsApp consiglia quindi di effettuare l’operazione con molta cautela e solo se si è sicuri della scelta. In caso di smarrimento del telefono o cambio numero, infatti, non sarà più possibile recuperare il controllo del canale precedentemente gestito.

L’introduzione di questa funzione permetterà una migliore continuità nella gestione dei canali, che potranno passare sotto il controllo di nuovi proprietari senza interruzioni del servizio. Inoltre, chi utilizza più numeri di telefono per motivi personali o lavorativi, potrà consolidare la gestione dei propri canali sotto un unico account principale.

Al momento la novità è ancora in fase di sviluppo sia su iOS che Android, e non è stato comunicato quando sarà effettivamente disponibile al pubblico. Sicuramente gli sviluppatori di WhatsApp continueranno a lavorarci nelle prossime settimane o mesi, per mettere a punto la funzionalità e testarla prima del rilascio definitivo.

Quando sarà pronta, probabilmente l’opzione per il trasferimento della proprietà dei canali sarà disponibile nelle impostazioni, accanto alle attuali funzioni di gestione per amministratori e proprietari, come potete osservare dallo screenshot inserito poco sopra. Va ribadito che prima di effettuare l’operazione ovviamente sarà necessario assegnare il ruolo di amministratore al destinatario prescelto.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

Vi ricordiamo, infine, di seguire i nostri canali WhatsApp per restare aggiornati su tutte le novità tecnologiche e ricevere in tempo reale le migliori offerte del web: Il nostro canale TuttoTech | Il nostro canale PrezziTech

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp