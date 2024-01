Quando sulle nostre pagine leggete notizie inerenti allo spazio, la maggior parte delle volte riguardano la NASA, altre volte vi riportiamo i successi o i fallimenti di missioni di altri Stati, altre volte ancora i piani futuri per l’esplorazione di ciò che si trova fuori dal nostro pianeta.

Oggi però parliamo anche di noi, è infatti previsto per questa sera il lancio della missione Ax-3, grazie alla quale l’Italia tornerà nello spazio: vediamo insieme qualche dettaglio e scopriamo come seguire l’evento.

I dettagli e come seguire il lancio della missione Ax-3

È previsto per questa sera alle ore 23:11 il lancio della missione Ax-3 di Axiom Space, grazie alla quale l’Italia tornerà nello spazio; il lancio verrà effettuato dalla rampa 39A del Kennedy Space Center dove un Falcon 9 lancerà la capsula Dragon Freedom, con a bordo quattro astronauti diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale.

La missione in questione riveste un’importanza particolare, non solo per il nostro Paese, ma anche perché si tratta del primo viaggio nello spazio i cui passeggeri hanno tutti cittadinanza di uno Stato Europeo; inoltre si tratta della terza missione commerciale sulla ISS organizzata da Axiom Space, durante la quale verranno effettuati una serie di test e ricerche scientifiche di vario genere.

Questa tipologia di viaggi nello spazio sta diventando sempre più richiesto dal punto di vista commerciale, la missione che partirà questa sera ha una durata stimata di circa 14 giorni, non ci sono tempistiche precise in quanto il ritorno sulla Terra potrebbe subire modifiche temporali in base alle condizioni meteorologiche della zona di recupero.

Ax-3 come già detto può vantare un equipaggio composto da quattro astronauti:

Michael López-Alegría , cittadino americano e spagnolo, ex astronauta della NASA e ora dipendente di Axiom Space sarà il comandante

il Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Italiana avrà il ruolo di Pilota

Alper Gezeravcı (primo cittadino turco a raggiungere lo spazio) e lo svedese Marcus Wandt saranno entrambi con il ruolo di specialista di missione

Ognuno dei membri dell’equipaggio è stato appositamente scelto per portare a termine determinati compiti, per quel che concerne il nostro connazionale, il Col. Walter Villadei (che raggiungerà la ISS per la prima volta) svolgerà esperimenti e dimostrazioni tecnologiche di aziende, centri di ricerca e istituzioni provenienti da tutta Italia.

Di seguito la lista di tutti gli esperimenti che verranno condotti dal Colonnello Villadei nello spazio, qualora voleste approfondire ogni singolo aspetto (anche degli esperimenti condotti durante tutta la missione), potete dare un’occhiata ai dettagli qui:

AstRNAuts

βeta-Amyloid Aggregation Update

EMSi Muscle Monitoring Suit

Evaluation of Endothelial Function in Personnel Exposed to Microgravity During Orbital Flight Activity

Italian Space Operations Centre (ISOC) services for ISS

Light Ion Detector for ALTEA, Anomalous Long-Term Effects on Astronauts (LIDAL)

Mental Economy

NUT

Ovarian Research In microgravity cONditions (ORION)

Radiation Shielding Textiles

Ready Pasta Heat and Taste in Microgravity

Remote Monitoring of the Health Status of Astronauts

PROtection MEdiated by antioxidant nanoTEchnOlogy against neuronal damage in space II (PROMETEO II)

Smart Flight Suit 2 (SFS2)

User Experience Diary on Food Consumption in Space

Qualora foste interessati a seguire l’evento, sappiate che la diretta trasmessa sul canale YouTube ufficiale di Axiom Space parte alle ore 21:15, mentre come già detto il lancio è previsto per le ore 23:11.

