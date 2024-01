Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata i dispositivi basati su iOS, che arriva così alla versione 24.1.10.76.

I sondaggi arrivano nei canali di WhatsApp

Nei giorni scorsi è emerso che tra le funzionalità in fase di lavorazione vi era anche la possibilità di creare sondaggi da condividere nei canali, feature che è stata riscontrata in una versione beta per Android e che con l’aggiornamento alla release 24.1.10.76 beta arriva pure su iOS.

Così come viene mostrato da questo screenshot, per alcuni beta tester è stata implementata una nuova opzione per condividere un sondaggio direttamente all’interno dei propri canali (chi ha un canale può verificare se questa funzione è abilitata per il proprio account aprendo il menu degli allegati della chat all’interno del canale).

Durante la creazione di un sondaggio, i proprietari del canale possono anche limitarlo a una singola scelta, disabilitando l’opzione di risposte multiple.

Questa funzionalità garantisce la protezione e la riservatezza dei voti dei sondaggi, assicurando che le scelte dei follower del canale rimangano sicure e anonime (i partecipanti possono visualizzare soltanto il numero totale dei voti).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo da tempo.

Chi volesse invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, può farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

