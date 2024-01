Offerta Sky solo fino al 14 Gennaio. C’è un’ottima offerta pensata per garantire l’accesso a molti contenuti del catalogo Sky. In particolare, si tratta di un’offerta combinata Sky TV + Sky Calcio, disponibile al costo di 14,90 euro al mese, con un buono regalo Amazon da 50 euro.

Con Sky TV sono incluse nell’offerta tutte le produzioni Sky Original, le serie tv italiane e internazionali, gli show per tutta la famiglia, oltre a ai documentari e alle news dall’Italia e dal mondo. Sky Calcio permette invece la visione della Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, la Serie B e la Serie C compresi playoff e playout fino alla stagione 2024/25. Inoltre è anche disponibile la visione dei campionati europei con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

L’offerta Sky TV e Sky Calcio disponibile fino al 14 Gennaio

Per i nuovi clienti che passano a Sky è ora possibile accedere all’offerta combinata Sky TV + Sky Calcio. Il bundle in questione include:

accesso a tutti i contenuti Sky TV e, quindi, alle serie TV, ai programmi di intrattenimento e informazione

e, quindi, alle 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato oltre che alle partite di Serie B possibilità di utilizzare Sky Go per guardare i contenuti dell’abbonamento anche su smartphone, tablet e PC

L’offerta in questione presenta un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza alcun vincolo di permanenza una volta terminato il periodo promozionale. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Attivando l’offerta, disponibile solo fino al 14 Gennaio, si riceverà anche un buono regalo Amazon da 50 euro, che corrisponde ad oltre tre mesi di gratuità dell’abbonamento.

Offerta ricca di contenuti Sport e TV

Ecco, nel dettaglio, i contenuti inclusi in questa offerta:

Sky TV, un mondo di intrattenimento ancora più ricco: dagli show alle serie TV, dai documentari alle news; puoi accedere ad un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli U.S.A e le produzioni Sky Original. Inoltre sono inclusi gli show di Sky per l’intrattenimento da guardare con tutta la famiglia e un’ampia e completa proposta di documentari

Sky Calcio include Il calcio italiano: Serie A TIM 2023/24: 3 partite su 10 a turno, con la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45 e la Serie B 2023/24 con tutte le partite della stagione, oltre a playoff e playout. Disponibile anche tutta la Serie C fino alla stagione 24/25, compresi playoff e playout. Inoltre è incluso il calcio europeo con Premier League, Bundesliga e Ligue 1 francese.



