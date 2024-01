MediaWorld lancia gli App Days: fino a domenica 14 gennaio, grazie alla promozione in corso, per tutti gli utenti possessori della carta MediaWorld Club è possibile ottenere un 15% di extra sconto su quasi tutto il catalogo di prodotti. Si tratta di un’occasione unica per poter acquistare notebook, TV, wearable e molti altri dispositivi tech a prezzo ridotto. Vediamo i dettagli completi della promozione.

App Days di MediaWorld: -15% extra su tantissimi prodotti

La promozione è semplicissima: per i possessori della carta MediaWorld Club che effettueranno acquisti tramite l’app MediaWorld (per Android oppure per iOS) lo store riserva un 15% di sconto extra su quasi tutto il catalogo (ci sono alcune eccezioni come i ricondizionati e i prodotti inclusi nella promozione Tech Mania).

Oltre alla possibilità di ritirare in negozio i prodotti acquistati, la promozione consente anche l‘acquisto in 3 rate con PayPal. Per ottenere lo sconto, come detto, è sufficiente avere la carta MediaWorld Club che può essere richiesta gratuitamente tramite l’app. Bastano pochi secondi, quindi, per richiedere la carta e poi iniziare a sfruttare le offerte di MediaWorld per gli App Days.

Lo sconto garantisce tante opportunità di risparmio. Ecco alcuni esempi delle promozioni disponibili in questo momento sull’app MediaWorld:

Xbox Series S a 239,08€ anziché 265,99€

a 239,08€ anziché 265,99€ Xbox Series X a 365,49€ anziché 429€

a 365,49€ anziché 429€ PlayStation 5 Slim a 467,49€ anziché 549€

a 467,49€ anziché 549€ Asus ROG Ally a 594,15€ anziché 699€

a 594,15€ anziché 699€ iPhone 14 128 GB a 750,14€ anziché 849€

a 750,14€ anziché 849€ iPhone 15 256 GB a 945,64€ anziché 1.109€

a 945,64€ anziché 1.109€ iPhone 15 Pro 128 GB a 1.059€ anziché 1.289€

>> Scarica l’app MediaWorld e ottiene il 15% di sconto per gli App Days <<

Per sfruttare subito la promozione è sufficiente scaricare l’app MediaWorld, completare la registrazione (per chi non ha la carta MediaWorld Club) e scegliere il prodotto da acquistare. Lo sconto viene visualizzato solo dopo aver aggiunto il prodotto al carrello. Lo sconto viene visualizzato tra i risultati di ricerca tramite il badge “-15% solo su app” posizionato sopra al prodotto, come evidenziato dall’immagine qui di sotto.

Per gli aggiornamenti in tempo reale su questa e altre offerte potete seguire il nostro canale Telegram Offerte.Tech. Per chi non usa Telegram, inoltre, è disponibile il canale WhatsApp Offerte.Tech.