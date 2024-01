DJI ha presentato FlyCart 30, un drone cargo per effettuare consegne anche nei luoghi più difficili con i mezzi tradizionali.

Il drone può raggiungere una velocità massima di 20 m/s ed è in grado di trasportare 30 kg di carico fino a 16 km di distanza a una quota massima di 6.000 metri con la doppia batteria e 40 kg su una distanza di 8 km a una quota massima di 3.000 metri con singola batteria.

Questo è possibile grazie alle dimensioni del drone (280 x 308,5 x 94 cm) che offre un vano di carico da 70 litri e alla configurazione a 4 assi con otto eliche in fibra di carbonio complessive e doppio rotore per ogni braccio. Il drone è dotato anche di una modalità verricello per la consegna dei carichi nelle aree prive di siti di atterraggio.

Il drone di DJI è controllabile fino a una distanza di 20 km ed è resistente alle intemperie di grado IP55, inoltre le batterie autoriscaldanti sopportano temperature comprese tra -20° e 45°C.

Il doppio radar attivo e i sistemi di visione binoculare consentono al drone di rilevare gli ostacoli in maniera multidirezionale in tutte le condizioni atmosferiche, sia di giorno che di notte.

Sul fronte della sicurezza FlyCart 30 integra un ricevitore di segnale ADS-B che avvisa della presenza di aerei con equipaggio nelle vicinanze e in caso di emergenza è prevista l’apertura di un paracadute per far atterrare il drone in modo da evitare danni a persone, animali e proprietà.

Il software DJI DeliveryHub permette di pianificare la consegna aerea, mentre DJI Pilot 2 offre una diretta video attraverso la fotocamera stabilizzata ad alta risoluzione del drone.

In caso di condizioni meteorologiche avverse il software avvisa gli operatori circa i possibili rischi indicando siti di atterraggio alternativi. Ecco il video che introduce il drone DJI FlyCart 30.

