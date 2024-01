Continuiamo a seguire con grande interesse il costante lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzioni e la risoluzione dei bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 24.1.10.73.

Una novità in arrivo per WhatsApp su iOS

L’applicazione di messaggistica mette già in risalto che le conversazioni sono protette da un sistema di crittografia end-to-end, rappresentando questo uno dei principali punti di forza di tale servizio.

Con la versione 24.1.10.73 beta anche le chat vengono espressamente contrassegnate come crittografate end-to-end all’interno della barra di navigazione.

Così come viene mostrato da questo screenshot, con tale update dell’applicazione viene introdotta una nuova etichetta per contrassegnare le chat come crittografate end-to-end proprio sotto il nome del contatto o del gruppo.

Queste informazioni dovrebbero aiutare gli utenti a comprendere lo stato di sicurezza delle loro chat, offrendo una sorta di conferma visiva del fatto che i messaggi condivisi in quella particolare conversazione sono protetti da qualsiasi accesso (o intercettazione) senza autorizzazione. L’etichetta scompare dopo alcuni secondi, consentendo la visualizzazione delle normali informazioni.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come aggiornare l’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai al completo da tempo.

Nel caso in cui voleste invece aggiornare all’ultima versione stabile più recente della popolare app di messaggistica, potrete farlo tramite l’App Store attraverso questo link.

