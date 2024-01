Tra i numerosi espositori presenti al CES 2024, che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, c’è anche Tineco, uno dei pionieri nella cura dei pavimenti e nei dispositivi per la smart home. Il produttore ha dunque approfittato dell’evento per annunciare il suo prodotto più recente, Tineco FLOOR ONE SWITCH S7, ancora una volta pronto a rivoluzionare un mercato in costante cambiamento.

Il nuovo arrivato va a infoltire le fila della serie FLOOR ONE, prodotti all-in-one dedicati principalmente al lavaggio dei pavimenti, funzioni che in questo caso vanno a combinarsi con quelle di aspirapolvere, per creare un dispositivo ideale per chi ha poco spazio in casa e cerca un elettrodomestico completo e multifunzione.

L’alleato perfetto per la pulizia

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 è l’alleato ideale in casa, sia per raccogliere la polvere che per lavare i pavimenti. Per la prima funzione dispone di una prolunga con spazzola per i pavimenti, una testina sottile per raggiungere anche gli angoli più difficili e una bocchetta per la pulizia di tessuti, come ad esempio divani e tappeti. Grazie all’apposito supporto si trasforma in una lavapavimenti per pulire ogni angolo della casa.

Una volta terminata la pulizia ci penserà il nuovo sistema FlashDry a igienizzare il dispositivo, con una potenza di riscaldamento di 450 watt che disinfetta e asciuga la spazzola principale in 5 minuti. La testina della lavapavimenti ha bordi laterali di appena 5 millimetri, così da pulire in maniera impeccabile anche in prossimità delle pareti e dei mobili.

Tineco ripropone anche su questa FLOOR ONE SWITCH S7 le tante tecnologie proprietarie sviluppate nel corso degli anni, a partire dal sistema MHCBS che elimina l’acqua sporca dal rullo principale utilizzando un raschietto, risciacquandolo con acqua pulita a una velocità di rotazione di 450 giri al minuto. La tecnologia PureCyclone System effettua il filtraggio a 5 livelli dell’aria spirata, rimuovendo fino al 99,97% della polvere, col risultato di avere un’aria più pulita.

Smooth Power annulla di fatto il peso della lavapavimenti, aggiungendo un effetto di trazione, mentre la spazzola ZeroTangle rimuove fino al 99,99% di peli e capelli senza che questi ultimi finiscano per aggrovigliarsi sulla spazzola, mantenendo sempre elevata l’efficienza di pulizia. Non mancano inoltre i LED frontali per illuminare al massimo il pavimento e individuare anche i più piccoli granelli di polvere e ottenere una pulizia efficace. Le batterie utilizzano infine la tecnologia Puch cell, che consente alle batterie di avere una vita utile di tre anni.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 sarà in vendita dal mese di marzo a 899 euro, su Amazon e sul sito ufficiale del produttore.