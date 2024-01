Casio ha annunciato gli smartwatch G-SHOCK RANGEMAN che offrono robustezza e monitoraggio della posizione e della salute, caratteristiche fondamentali per chi ama le escursionisti in ambienti estremi.

Casio RANGEMAN GPR-H1000 offre pulsanti di grandi dimensioni protetti da una struttura in acciaio anti-schiacciamento, mentre i componenti interni sono alloggiati in un corpo fluttuante per ammortizzare gli urti.

Il nuovo Casio GPR-H1000 è dotato di sensore magnetico per la bussola, sensore per l’altitudine/pressione barometrica e sensore di temperatura, inoltre è dotato di un sensore ottico per la frequenza cardiaca, un accelerometro per monitorare l’attività come il numero di passi effettuati e un giroscopio per una calibrazione precisa della bussola, in più è inclusa la funzionalità GPS per ottenere dati sulla posizione.

Casio G-SHOCK RANGEMAN nei dettagli

Ad esempio, durante l’attività di trekking lo smartwatch visualizza la frequenza cardiaca, la distanza percorsa, l’altitudine e la velocità di salita o discesa, consentendo agli escursionisti di monitorare le proprie condizioni fisiche e l’ambiente circostante per fare scelte più oculate.

Il RANGEMAN tiene traccia di nove tipi di attività, tra cui camminata, trekking, corsa, ciclismo, palestra, nuoto in piscina e in mare.

Altre funzioni includono sveglie, timer, cronometro, ora mondiale, orari di alba e tramonto e grafico delle maree.

Lo smartwatch è disponibile nei colori nero e giallo e si ricarica tramite cavo USB Type-A, tuttavia include anche un sistema di ricarica solare.

