Nelle scorse ore LG ha reso noto che in occasione del CES 2024 di Las Vegas presenterà la collezione 2024 di smart TV OLED.

A caratterizzare la nuova serie di TV del colosso coreano c’è un nuovo processore con Intelligenza Artificiale che, a dire del produttore, è in grado di offrire una qualità dell’immagine sempre più realistica, con un’esperienza di visione senza paragoni.

Ecco i nuovi smart TV OLED di LG

Tra le principali caratteristiche dei nuovi televisori di LG troviamo un processore con Intelligenza Artificiale progettato specificatamente per i pannelli OLED, con un sistema di upscaling dell’immagine che sfrutta l’IA per analizzare le immagini pixel per pixel e rendere più nitidi gli oggetti e gli sfondi che potrebbero apparire altrimenti sfocati.

E così i modelli LG SIGNATURE OLED M4 e LG OLED G4 potranno contare sul processore α(Alpha)11 con AI, capace di migliorare anche la qualità dell’audio.

Tra le novità di questa serie vi è un pannello da 65 pollici per LG SIGNATURE OLED M4, che va ad aggiungersi a quelli da 77 pollici, 83 pollici e 97 pollici, con la tecnologia wireless che consente di installare il TV a parete senza cavi visibili (ciò grazie alla possibilità di posizionare l’hub con tutte le connessioni tipiche di un TV in un altro punto della stanza rispetto allo schermo).

Ed ancora, i nuovi smart TV del colosso coreano potranno contare su un refresh rate a 144 Hz, il supporto HDMI 2.1, la funzione AI Sound Pro e la nuova versione di webOS (che consente ora di creare fino a 10 profili sullo stesso televisore per personalizzare l’esperienza di utilizzo di ogni singolo componente della famiglia).

webOS sarà una piattaforma aggiornata a lungo

E proprio a proposito di webOS, il colosso coreano ha lanciato anche il programma webOS Re:New, che consentirà agli utenti di ricevere aggiornamenti per cinque anni (sono supportati al momento gli smart TV LG 2024, OLED 2022 e QNED Mini LED 8K 2022 ma in futuro sarà esteso ad altri televisori LG).

Il produttore precisa anche che la nuova versione di webOS offrirà un’esperienza personalizzata grazie a una schermata iniziale che suggerisce contenuti e servizi pensati in base alle preferenze di ciascun utente.

Appuntamento al 9 gennaio per l’inizio del CES 2024.